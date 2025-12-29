El médico Roberto Fernández gana el Premio Ramón Piñeiro 2025 con una obra "transversal" sobre la longevidad en Galicia. - NICOLÁS SATRIANO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El médico y escritor Roberto Fernández (Ourense, 1977) ha sido el ganador del Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2025 con la obra 'A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega', un ensayo "posible, amable y para un lectorado transversal".

"Es una propuesta ensayística que nos acerca a un tema de innegable actualidad", ha destacado el investigador, profesor y crítico literario gallego, Armando Requeixo, al anunciar este lunes, en Santiago, el resultado del premio.

La obra de Roberto Fernández, escrita bajo el pseudónimo Carmen Leonor Foreman, fue elegida entre los 16 originales presentados al concurso, "todos de gran interés y de muy alta calidad", según ha ensalzado Requeixo.

Además, el profesor y crítico ha recordado que esta no es la primera vez que el médico ourensano recibe un galardón de literatura. En 2022, ganó el Premio Blanco Amor de Novela con 'A inmoral doutora Cons' y, anteriormente, fue distinguido con el Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, en 2017, con la monografía 'Enfermos pobres, médicos tristes'.

En cualquier caso, Requeixo ha resaltado que en la obra galardonada este año Fernández aborda la longevidad de los gallegos desde un "profundo conocimiento médico", pero, "sobre todo", con un texto de una "prosa de gran calidad" y que "tiene un evidente salto divulgativo".

"Es un libro riguroso por su profundidad científica que demuestra, pero siempre desde esa lectura posible, amable, para un lectorado transversal", ha enaltecido.

De todos modos, los organizadores del premio prevén que la obra se publique en la próxima primavera y el autor del libro recibirá 3.000 euros.

25 AÑOS DEL PREMIO RAMÓN PIÑEIRO

Por su parte, el coordinador científico del Centro Ramón Piñeiro, Manuel González, ha recordado que este galardón se realiza en los 25 años del premio, una distinción "orientada al fomento del ensayo y del pensamiento".

"No podemos olvidar que Ramon Piñeiro fue uno de los grandes pensadores del siglo XX que tuvo Galicia", ha subrayado González.

En otro orden de cosas, el coordinador ha opinado que hubo una época en la que el premio estaba más orientado a destacar el pensamiento de figuras históricas de Galicia, o a reflexionar sobre determinados períodos.

"Pero en los últimos años se dio una circunstancia muy reveladora sobre la nueva línea en la que están tomando estos premios, que es la presencia de estudios sobre temas enfocados en problemas de la actualidad", ha apuntado González, al recordar que en 2024 el texto vencedor abordó la inteligencia artificial.

Precisamente sobre la obra ganadora de este año, el coordinador científico ha destacado que el tema tiene una "enorme trascendencia" en el ámbito político, sanitario y social. "Hay una nueva realidad social en la que la longevidad ocupa un lugar fundamental", ha añadido.

LA REFLEXIÓN EN ALZA

El director general de la Editorial Galaxia, una de las impulsoras del premio, Xosé Manuel Soutullo, ha incidido en que en los últimos años se ha notado el incremento del número de originales presentados en el concurso. "La reflexión y el pensamiento en Galicia, el pensamiento gallego, está en un momento vigoroso", ha ensalzado.

Por otro lado, el secretario xeral da Língua, Valentín García Gómez, ha enfatizado que el tema de la obra de Roberto Fernández es "uno de los grandes retos y logros de cualquier sociedad".

"El hecho de ser una de las comunidades más longevas no solo de España, sino del mundo, es la prueba consistente de que tenemos una calidad de vida y unas calidades asistenciales que respaldan esa posibilidad que nos da la naturaleza, de vivir muchos años", ha valorado el secretario xeral.