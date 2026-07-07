Médico de familia defiende una comunicación más clara y humana frente al uso de la IA para consultas de salud

XX Jornada MEDES. - FUNDACIÓN LILLY

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El médico de familia Salvador Casado ha defendido una comunicación más clara, más humana y mejor adaptada a los distintos niveles de comprensión ante el creciente uso de internet e inteligencia artificial (IA) para buscar respuestas a problemas de salud antes de llegar a consulta, lo que puede aumentar la preocupación de los pacientes.

"La comunicación en el sistema sanitario sigue siendo la tecnología más potente y sofisticada. Lamentablemente, solemos poner el foco en otras tecnologías. La mejora en la comunicación en salud y la implementación del lenguaje claro debería ser transversal en todas las etapas de formación del médico", ha señalado en la XX Jornada MEDES, organizada por la Fundación Lilly.

El encuentro, que se ha celebrado bajo el título 'Salud de la comunicación en salud' en el marco de los Cursos de Verano Complutense 2026, ha girado en torno a los desafíos que supone la expansión de la inteligencia artificial para la credibilidad pública de la ciencia, al tiempo que ha abordado la situación de la comunicación en salud.

La jornada ha sido inaugurada por la vicerrectora de Comunicación y directora de los Cursos de Verano Universidad Complutense de Madrid, Natalia Abuín, y por el director de la Fundación Lilly, José Antonio Sacristán. Este último ha destacado que "la ciencia condiciona decisiones personales, sanitarias y sociales", por lo que ha señalado que "cuidar la credibilidad del conocimiento científico es una responsabilidad colectiva".

En este sentido, ha recordado que la Fundación Lilly promueve la iniciativa MEDicina en ESpañol (MEDES) "para favorecer el uso del español como vehículo de transmisión del conocimiento científico, así como una conversación rigurosa, ética y comprensible", ya que "una sociedad que entiende mejor la ciencia está en mejores condiciones para tomar decisiones informadas y responsables".

TRANSFORMACIONES EN CIENCIA

La investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinadora del proyecto TeresIA y consejera científica de la Fundación Lilly, Elea Giménez, ha advertido que "el desarrollo imparable y vertiginoso de la IA está trayendo transformaciones sustanciales en la manera de hacer ciencia y también en la manera de comunicarla".

Así, durante la presentación de la jornada ha apelado al factor humano como "elemento esencial en los desafíos que se presentan y lo imprescindible que es no descuidarlo en mitad de esta avalancha que vivimos".

Giménez también ha alertado de que el número de textos científicos creados por la IA "ya es superior al de los creados por humanos", además de que "dentro de las revistas científicas se empiezan a detectar referencias bibliográficas falsas creadas por la IA". A su juicio, esto puede tener implicaciones a nivel ético y social, así como generar riesgos sobre la percepción pública de la ciencia.

Por su parte, la directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF) y académica de la Real Academia de Medicina de Cataluña, Gema Revuelta, ha llamado a actuar contra la desinformación desde varios niveles, incluyendo reducir su producción y difusión, aumentar la visibilidad de información de calidad y, finalmente, aumentar las "defensas" del consumidor de información y fomentar su espíritu crítico.