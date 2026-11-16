La medicina de precisión impulsa un nuevo abordaje de la artrosis y se abren vías de investigación

Imagen del curso. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA (SER)

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reumatólogo del Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona Joan Calvet ha señalado que la investigación en artrosis, una enfermedad que se estima que afecta a más de 7 millones de personas en España y a más de 600 millones de personas en el mundo, avanza hacia un abordaje "más personalizado", centrado no solo en aliviar el dolor, sino también en identificar los mecanismos que contribuyen a la progresión de la enfermedad.

"En este contexto, los fármacos dirigidos al metabolismo, la identificación de distintos perfiles de pacientes y el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas están abriendo nuevas líneas de investigación, aunque todavía no se dispone de tratamientos capaces de regenerar de forma eficaz el cartílago perdido", ha indicado Calvet durante el 'VI Curso de Artrosis' de la Sociedad Española de Reumatología (SER), que se ha celebrado con la colaboración de Grünenthal.

El especialista también ha afirmado que "la gran transformación actual en artrosis es pasar de una medicina centrada fundamentalmente en los síntomas a otra más personalizada, preventiva y basada en los mecanismos de la enfermedad. El objetivo es identificar qué factores predominan en cada paciente para poder orientar mejor el tratamiento y preservar su movilidad y calidad de vida".

Según el experto, la artrosis es una enfermedad heterogénea en la que pueden confluir mecanismos biomecánicos, metabólicos e inflamatorios, además de factores relacionados con la sensibilización al dolor y el envejecimiento celular.

"Reconocer estos perfiles resulta fundamental para orientar las decisiones terapéuticas. Así, en personas con obesidad y alteraciones metabólicas puede ser prioritario intervenir sobre el peso; en pacientes con deformidades o lesiones meniscales, abordar los factores biomecánicos; y en aquellos con inflamación sinovial, valorar estrategias dirigidas a este componente", ha afirmado.

En esta línea, la investigación trabaja en la integración de técnicas de imagen de alta resolución, biomarcadores, datos clínicos y herramientas digitales para identificar mejor estos perfiles y seleccionar el tratamiento más adecuado en cada momento.

LOS FÁRMACOS GLP-1, UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN PACIENTES CON OBESIDAD

Por su parte, el profesor Francisco J. Blanco, de la Universidad de A Coruña y también coordinador del curso, ha indicado que "los agonistas del receptor GLP-1, desarrollados principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, han despertado un creciente interés en la artrosis de rodilla. Su capacidad para inducir una pérdida de peso significativa puede reducir la carga mecánica sobre la articulación y contribuir a mejorar el dolor y la función física. Asimismo, se investiga su posible efecto sobre la inflamación sistémica de bajo grado asociada a la obesidad".

El ensayo clínico STEP 9, realizado durante 68 semanas en 407 personas con obesidad y artrosis de rodilla, mostró que la semaglutida consiguió una pérdida media de peso del 13,7 por ciento, frente al 3,2 por ciento con placebo, junto con una mejoría significativa del dolor y de la capacidad funcional.

"Estos resultados refuerzan la importancia de abordar la obesidad en las personas con artrosis de rodilla. La pérdida de peso puede aportar beneficios relevantes tanto por la reducción de la sobrecarga mecánica como por sus posibles efectos metabólicos", ha explicado el especialista.

No obstante, ha añadido, "todavía no existen pruebas definitivas de que estos medicamentos regeneren el cartílago o frenen el daño estructural de la articulación. Su beneficio demostrado se concentra principalmente en la pérdida de peso y la mejoría sintomática y funcional. Además, deben valorarse sus posibles efectos adversos, el coste y la necesidad de mantener el tratamiento según las indicaciones clínicas".

En este sentido, ambos especialistas defienden que los fármacos GLP-1 pueden representar una herramienta complementaria para determinados pacientes, especialmente aquellos con obesidad, pero no sustituyen al ejercicio, la fisioterapia ni al control de los factores de riesgo.

En paralelo, se investigan los denominados DMOAD, fármacos diseñados para modificar el curso de la enfermedad. "Algunas estrategias han mostrado resultados prometedores en determinados parámetros, pero todavía se necesita evidencia concluyente sobre su capacidad para frenar de forma sostenida el deterioro estructural y mejorar los resultados clínicos", advierte Calvet.