La medicina personalizada de precisión supone un "cambio de paradigma" en la investigación en salud

21ª Jornada Internacional Sobre Investigación Traslacional Y Medicina Personalizada De Precisión. - FUNDACIÓN INSTITUTO ROCHE

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Departamento de Genética del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD) y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, Carmen Ayuso, ha destacado que la medicina personalizada de precisión (MPP), que combina datos genéticos, moleculares y clínicos con las últimas tecnologías, ha supuesto un "cambio de paradigma" en la investigación en salud.

Según ha señalado durante la 21ª Jornada Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina Personalizada de Precisión, organizada por la Fundación Instituto Roche junto al HUFJD y su Instituto de Investigación Sanitaria, este nuevo enfoque permite acelerar la transferencia de resultados al paciente y dotar a la ciencia de herramientas de precisión que contribuyen al descubrimiento de terapias más eficaces y seguras.

El jefe de Servicio de Anatomía Patológica del HUFJD, Federico Rojo, ha expuesto cómo la patología digital y molecular permite una comprensión más profunda de la arquitectura de las enfermedades. La Medicina Personalizada de Precisión está impulsando el desarrollo de nuevos modelos celulares que recrean con gran precisión tejidos u órganos humanos, permitiendo replicar la realidad del paciente mejor que los modelos tradicionales.

Ejemplo de ello son los organoides o mini-organos que replican la arquitectura y función de tejidos específicos o los 'organ-on-a-chip' que emulan el microambiente de los órganos. Estas tecnologías permiten estudiar la progresión de una enfermedad y probar nuevos fármacos de una forma mucho más eficaz y cercana a la realidad biológica.

Por su parte, la jefa de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra, Ruth Vera, ha destacado que el nuevo pardigma permite avanzar hacia ensayos más flexibles y eficientes que reducen los tiempos de desarrollo de fármacos e incrementar de forma notable su tasa de éxito, gracias a los ensayos 'umbrella', que prueban varios tratamientos para un mismo cáncer según su alteración genética, y los ensayos 'basket', en lo que se utiliza el mismo fármaco para distintos tipos de tumores con una mutación común.

En paralelo, ha apuntado a los estudios N-of-1 y los diseños adaptativos, que permiten ajustar el tratamiento en tiempo real según la respuesta individual, apoyados con tecnologías como la biopsia líquida, inteligencia artificial y big data, para lograr una medicina más predictiva, eficiente y centrada en la singularidad biológica de cada persona.

EFECTOS EN LA POBLACIÓN: HACIA UNA SALUD PÚBLICA DE PRECISIÓN

Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto que toda esta transformación trasciende al paciente individual y está alcanzando una escala poblacional, llegando a hablarse de Salud Pública de Precisión que, según ha explicado la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Marina Pollán, utiliza la integración de grandes volúmenes de datos genómicos, ambientales y de estilo de vida para diseñar intervenciones preventivas mucho más eficaces.

"Ya no se trata solo de aplicar medidas generales para toda la población, sino de identificar subgrupos específicos con riesgos compartidos para actuar de forma específica, optimizando así las campañas de cribado y programas de prevención", ha puntualizado.

Por otra parte, el subdirector Gerente del Área de Informática Médica, Estrategia Digital e Innovación del Hospital Universitario La Paz, Fernando Martín-Sánchez, ha puesto en valor el papel de la salud digital, que permite la gestión inteligente de datos generados en entorno sanitario para su uso en decisiones clínicas precisas. En este ámbito, la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial (IA) permite identificar patrones invisibles al ojo humano.

La conferencia magistras ha sido impartida por el director del Departamento de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Borja Ibáñez, quien ha resaltado el potencial de la medicina personalizada de precisión en la prevención de la enfermedad aterosclerótica.

Según ha explicado el cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, la integración de tecnologías de imagen avanzada y el análisis de biomarcadores moleculares facilita en la actualidad una detección precoz de la enfermedad aterosclerótica, incluso en etapas silentes.

En la clausura, la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martín de Dios, ha apuntado que la medicina personalizada de precisión no solo acelera la llegada de nuevos tratamientos, sino que también favorece la sostenibilidad del sistema, al garantizar que cada intervención sea la más adecuada, reduciendo tiempos y costes y optimizando recursos.