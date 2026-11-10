La Medicina Nuclear mejora el diagnóstico y tratamiento de los tumores neuroendocrinos

Archivo - TAC prueba médica. - STOCKVISUAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Medicina Nuclear desempeña un papel "fundamental" en el abordaje de los tumores neuroendocrinos, cuya detección puede resultar compleja debido a sus síntomas inespecíficos y a la dificultad para localizar determinadas lesiones, señala la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), con la colaboración de NET-ESPAÑA.

Con motivo del Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos, recuerdan la contribución de estas técnicas al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la necesidad de garantizar su acceso en condiciones de equidad.

"La Medicina Nuclear ha pasado de ser una herramienta para ver el tumor a ser también una forma de tratarlo", explica la doctora Zulema Nogareda Seoane, especialista en Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Santiago, quien destaca la evolución de la especialidad hacia un abordaje cada vez más personalizado.

Los tumores neuroendocrinos pueden aparecer en distintos órganos, especialmente en el intestino, el páncreas o el pulmón. Su crecimiento habitualmente lento y la presencia de síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades dificultan su diagnóstico. A ello se suma que algunas lesiones son muy pequeñas o se encuentran en localizaciones poco accesibles para las pruebas convencionales.

"Los tumores neuroendocrinos son, en muchos casos, una enfermedad silenciosa", explica Blanca Guarás, presidenta de NET-ESPAÑA. Según señala, los síntomas inespecíficos pueden confundirse con otras patologías y dar lugar a diagnósticos erróneos, lo que retrasa el acceso a una atención especializada.

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS AVANCES, UN RETO COMPARTIDO

La sociedad recuerda que la disponibilidad de estas técnicas no es homogénea en todo el territorio. Las pruebas de imagen molecular y los tratamientos con radiofármacos requieren instalaciones y profesionales especializados, por lo que se concentran en determinados hospitales de referencia y pueden obligar a algunos pacientes a desplazarse fuera de su comunidad autónoma.

"Necesitamos una ruta del paciente ágil, coordinada y efectiva, independientemente de nuestro lugar de residencia y del hospital que nos corresponda", reclama Guarás.

Por su parte, la doctora Zulema Nogareda subraya también la importancia de reforzar la coordinación entre centros y el trabajo de equipos multidisciplinares, así como de contar con profesionales formados y un suministro estable de radiofármacos para facilitar el acceso a estas técnicas.