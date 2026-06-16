La Medicina Interna es esencial en la optimización integral prequirúrgica de los programas de recuperación acelerada

Archivo - Mujer en la consulta de la doctora. - VIOLETASTOIMENOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) destaca que la Medicina Interna debe integrarse plenamente en los procesos asistenciales prequirúrgicos ante el envejecimiento de la población y el aumento de pacientes mayores, ya que tienen un papel clave en la Optimización Integral Preoperatoria (OPI), dentro de los programas de recuperación acelerada (Rapid Recovery), una ventana de oportunidad para mejorar la situación clínica del paciente mayor antes de la intervención.

Esta ha sido la principal conclusión dentro de la X Reunión de Asistencia Compartida y Medicina Consultiva de la SEMI, organizada por el Grupo de Trabajo de Asistencia Compartida y Medicina Consultiva de SEMI y celebrada en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

"La optimización integral preoperatoria permite identificar y corregir factores de riesgo de pacientes que deben someterse a una cirugía, lo que es especialmente importante en los pacientes más complejos, para reducir complicaciones, acelerar la recuperación y mejorar la calidad de la atención", ha destacado el doctor David Rubal Bran, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Lucus Augustí.

"Todos los pacientes podrían ser objeto de esta optimización, pero una optimización preoperatoria dirigida permitiría orientar las estrategias apropiadas en el grupo de alto riesgo", con múltiples enfermedades crónicas que requieren cirugía, como las de prótesis de cadera o rodilla.

La creciente complejidad clínica de los pacientes que deben someterse a una artroplastia de cadera o rodilla ha convertido a la Medicina Interna en un elemento esencial en la optimización prequirúrgica dentro de los programas de recuperación acelerada (Rapid Recovery), formando parte del equipo multidisplinar.

El papel de los médicos internistas consiste en realizar una valoración integral del paciente, no centrada en una única enfermedad sino en el conjunto de problemas médicos que pueden influir en el resultado de la cirugía, como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial, diabetes, anemia, desnutrición o fragilidad, entre otros.

"Hoy sabemos que muchas de las complicaciones graves que aparecen tras una cirugía no están relacionadas directamente con el procedimiento quirúrgico, sino con las comorbilidades del paciente. Por ello, llegar a la intervención en las mejores condiciones posibles es determinante para mejorar los resultados", señala el doctor Rubal, quien destaca que "prehabilitar, antes que rehabilitar, es el camino hacia el que debemos enfocar la valoración del paciente quirúrgico".

Entre los beneficios descritos se encuentran una reducción significativa de las complicaciones médicas, una menor necesidad de transfusiones, una disminución de la estancia hospitalaria y una recuperación funcional más rápida.