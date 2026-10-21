Los medicamentos GLP-1 se asocian con menos complicaciones cardíacas e infecciones después de una operación

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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos GLP-1, ampliamente recetados para la diabetes y la pérdida de peso, también pueden ayudar a proteger a las personas de complicaciones graves después de una cirugía, según los resultados de un estudio de la UTHealth Houston (Estados Unidos).

El trabajo se ha realizado con más de 2 millones de adultos sometidos a cirugía, según se ha presentado en la reunión anual 'Anesthesiology 2026' de San Diego (Estados Unidos). De esta forma, las personas que tomaron medicamentos GLP-1 tuvieron tasas más bajas de complicaciones cardíacas graves e infecciones después de la cirugía que aquellas que no los tomaron.

"Los medicamentos GLP-1 se han convertido en parte de la atención diaria de muchas personas con diabetes u obesidad, pero los médicos aún necesitan más evidencia sobre cómo estos fármacos afectan a los pacientes en el momento de la cirugía", apunta la doctora Josephine Tolan, autora principal del estudio y anestesióloga del Centro de Investigación de Resultados del Departamento de Anestesiología, Cuidados Intensivos y Medicina del Dolor de la Facultad de Medicina McGovern de UTHealth Houston.

"Estos resultados son alentadores, pero necesitamos más investigación para determinar si los medicamentos en sí mismos son los responsables de estos beneficios y cuál es la mejor manera de manejarlos antes y después de la cirugía", advierte.

Los investigadores analizaron datos de la base de datos Epic Cosmos, una base de datos electrónica de historiales médicos anonimizada que incluye información de más de 1.700 hospitales y 40.000 clínicas. El estudio incluyó a adultos mayores de 18 años en Estados Unidos que se sometieron a cirugías electivas de más de 60 minutos de duración y permanecieron hospitalizados al menos 24 horas después de la intervención, entre enero de 2016 y diciembre de 2024.

MÁS DE DOS MILLONES DE PACIENTES PARA ANALIZAR

De los 2.028.601 pacientes estudiados, 145.610, aproximadamente el 7%, tomaban medicamentos GLP-1. Tras comparar a los usuarios de GLP-1 con pacientes similares que no tomaban estos medicamentos, el uso de GLP-1 se asoció con un 11% menos de probabilidades de sufrir complicaciones cardiovasculares graves, como infarto de miocardio, lesión cardíaca, accidente cerebrovascular o muerte, y un 8% menos de probabilidades de sufrir infecciones postoperatorias, como infecciones del sitio quirúrgico, infecciones del tracto urinario, neumonía y sepsis.

Investigaciones previas han demostrado que los medicamentos GLP-1 pueden reducir el riesgo de problemas cardíacos en algunos pacientes, pero su impacto durante y después de la cirugía no está tan claro. La cirugía supone un estrés para el organismo, puede desencadenar inflamación y provocar cambios en la presión arterial, el nivel de azúcar en sangre y la circulación, factores que pueden influir en el riesgo de complicaciones cardíacas e infecciones.

Los autores del estudio señalan que los medicamentos GLP-1 podrían estar relacionados con una menor incidencia de complicaciones cardíacas, ya que ayudan a perder peso, mejoran el control de la presión arterial y el azúcar en sangre, reducen la inflamación y pueden proteger el músculo cardíaco durante periodos de estrés. También podrían contribuir a reducir las infecciones al mejorar el control de la glucosa, dado que un nivel alto de azúcar en sangre puede debilitar la respuesta inmunitaria del organismo y dificultar la lucha contra las infecciones.

Sin embargo, los autores advierten que el estudio no demuestra una relación de causa y efecto. Dado que los investigadores analizaron historiales médicos existentes en lugar de asignar aleatoriamente a los pacientes a tomar o no medicamentos GLP-1, otros factores podrían haber contribuido a la menor tasa de complicaciones. Se necesitan estudios adicionales para determinar si los medicamentos GLP-1 reducen directamente las complicaciones quirúrgicas.