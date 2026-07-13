Archivo - MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, pionero en usar láser de biomodulación ATP38 en terapia oncológica - MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID – HOSPITEN

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten ha anunciado la incorporación del láser de biomodulación ATP38 a su Servicio de Radioterapia "para reducir los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos", con lo que es el primer hospital de España en disponer de esta herramienta.

Esta tecnología "funciona aportando energía a la mitocondria de las células, gracias a lo que se produce una mejor regeneración de los tejidos", ha explicado la jefa del citado departamento de este centro sanitario, la doctora Olwen Leaman, quien ha añadido que, "hasta ahora, las opciones para prevenir o tratar de manera eficaz la mucositis y la dermitis eran limitadas".

De este modo, el citado dispositivo de baja potencia está diseñado para prevenir y tratar algunos de los efectos secundarios más frecuentes asociados a tratamientos oncológicos, especialmente la radioterapia y quimioterapia. Así, el principal objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo secuelas como la referida mucositis, que es una dolorosa inflamación de la mucosa oral que provoca llagas y dificulta la alimentación; la radiodermitis, que es la reacción inflamatoria de la piel a causa de la radioterapia; y la fibrosis, que genera dolorosas cicatrices endurecidas.

"Con la llegada de este láser, estos síntomas se van a ver controlados en gran medida, por lo que estamos hablando de un cambio sustancial en cuanto a cómo se van a vivir estos efectos en nuestros pacientes", ha continuado Leaman, que ha agregado que su aplicación "favorece los procesos naturales de regeneración y recuperación de los tejidos dañados".

En cuanto al aval del láser de biomodulación ATP38, este ha sido catalogado por la Asociación Multinacional para la Atención de Apoyo al Cáncer (MASCC, por sus siglas en inglés) como 'Evidencia nivel I', que es el mayor grado de evidencia científica que puede lograr un tratamiento o tecnología, lo que lo convierte en la mejor opción para tratar o prevenir estos efectos secundarios.

LA INDICACIÓN PARTE DEL ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO

Además, al tratarse de un láser de baja potencia, "no produce daño térmico ni implica otros riesgos añadidos, por lo que resulta un tratamiento seguro y sin efectos secundarios ni a corto ni a largo plazo", ha proseguido Leaman, quien ha agregado que la indicación "partirá del oncólogo radioterápico responsable del paciente en consulta, siguiendo criterios clínicos basados en la evidencia médica existente y personalizados a cada caso".

"A la vista de los estudios publicados en pacientes oncológicos, no existen efectos secundarios asociados al láser de baja potencia, por lo que es un tratamiento seguro y que creemos podrá beneficiar a muchos pacientes", ha insistido, tras lo que ha manifestado que "el tratamiento será administrado por parte de los técnicos de radioterapia y auxiliares formados específicamente para ello".

En cuanto al mejor momento para su utilización, se ha puesto de manifiesto que primará el uso preventivo, momento en el que su aplicación tiene mayores beneficios, aunque también podrá aplicarse en paralelo o de forma posterior al tratamiento oncológico.

"A menudo, los pacientes oncológicos pasan por múltiples terapias, como cirugía, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia", ha señalado esta especialista, quien ha recordado que todas "generan, en alguna medida, efectos secundarios que pueden mejorarse con un manejo multidisciplinar entre los diferentes departamentos implicados". Ante ello, esta tecnología, y es que "nuestro compromiso con los pacientes consiste no solo en ofrecer el tratamiento curativo más actualizado para el cáncer, sino un abordaje 360º donde nos comprometemos a dar solución a los efectos secundarios para que puedan volver a su vida", ha finalizado.