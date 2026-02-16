Archivo - Más de 3 de cada 4 consultas al Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina son de mujeres - MUTUAL MÉDICA - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina (SAPEM) ha ofrecido los datos que ha cosechado en 2025, año en el que el 76 por ciento de las consultas recibidas han estado protagonizadas por mujeres, por lo que se considera que la Salud Mental de los alumnos es un reto femenino.

Este programa, impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación Mutual Médica (FMM), y que cuenta con la colaboración de la Fundación Galatea como proveedora de la atención, ha ayudado, desde su puesta en marcha hace tres años, a un total de 495 alumnos de universidades públicas y privadas de toda España, a los que ha asesorado para gestionar el estrés y las exigencias emocionales propias de la carrera.

Durante el año pasado, por su parte, fueron 115 los atendidos, dando respuesta confidencial y gratuita a las necesidades psicológicas derivadas de las exigencias académicas y emocionales de los estudios. No obstante, analizando este trienio, se observa que, aunque las mujeres continúan siendo mayoritarias, se observa un cambio de tendencia claro en la participación de estudiantes varones, ya que la presencia de hombres se ha duplicado en los dos últimos años, pasando del 12 por ciento en 2023 al 24 por ciento en 2025.

"Cuidar la Salud Mental no es un aspecto secundario de su formación, sino un pilar esencial", ha explicado el presidente de la FMM, el doctor Alejandro Andreu, quien ha agregado que el SAPEM "ha demostrado ser un recurso eficaz para quienes necesitan orientación y acompañamiento psicológico". Los resultados obtenidos "refuerzan nuestro compromiso de fortalecer y ampliar estas iniciativas", ha aseverado.

LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LAS ATENCIONES

En este contexto, desde el SAPEM ofrecen otros datos, como el de que el tercer curso del Grado es el que registra una mayor demanda de atención (23%) y el de que los estudiantes atendidos se concentran, principalmente, en los 24 años, seguidos por el grupo de 22. Las dificultades académicas, por otro lado, reúnen la mayoría de las consultas, vinculadas a la desmotivación respecto a la carrera, la elevada autoexigencia, la ansiedad ante los exámenes y el miedo a la reacción personal ante situaciones clínicas complejas, como la atención a pacientes graves y el contacto con sus familiares.

Otro resultado obtenido en 2025 es el de que un 26 por ciento de los atendidos presenta dificultades en el ámbito personal y académico, mientras que un 14 por ciento consulta por conflictos en el entorno personal y familiar, especialmente relacionados con la pareja, la familia y el grupo de iguales. Otros motivos de consulta incluyen la reaparición de sintomatología previa ya superada (6%), situaciones de duelo por la pérdida de personas cercanas (5%) y dificultades para conciliar la vida personal, familiar y académica (3%).

"Desde la FMM, a través del programa 'Cuidar(me)', trabajamos para garantizar que los médicos reciban apoyo en todas las etapas de su trayectoria, desde los estudios hasta el ejercicio profesional", ha enfatizado Andreu, que ha añadido que "dotarles de herramientas para su autocuidado es clave para que puedan afrontar su futuro con confianza y bienestar".

El SAPEM ha presentado, además, su última encuesta de satisfacción, que muestra que el 93,75 por ciento lo considera un recurso necesario e imprescindible. Este índice es en relación con la atención y respuesta al estudiantado que presenta trastornos mentales o malestar emocional vinculados a las exigencias formativas.

De esta forma, los objetivos son prevenir, detectar factores de riesgo, promover hábitos saludables y preparar al futuro médico para su ejercicio profesional en las mejores condiciones personales y profesionales. Para ello, el acceso a este programa es posible mediante un mensaje de WhatsApp al 669438903, tras lo que su Unidad de Acogida valora el caso y realiza la derivación terapéutica, si procede, de forma gratuita y confidencial, a los profesionales de Psicología especializados.