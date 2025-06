Más del 60% de españoles señala su desonocimiento como la principal barrera para cuidar su audición, según un estudio

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 63 por ciento de los españoles señala su propio desconocimiento como la principal barrera para mantener una óptima salud auditiva, según el estudio 'Percepción sobre el cuidado y la salud auditiva en la sociedad actual', realizado por la empresa de soluciones auditivas MED-EL.

El estudio pretende detectar cuales son las principales barreras que ocasionan que la población general tarde una media de 10 años en abordar su pérdida auditiva. Para ello, el estudio cuenta con una muestra de 10.000 participantes de 10 países distintos de la unión europea, siendo más de 1.000 los españoles que han sido entrevistados.

En este sentido, la principal barrera que han señalado el 63 por ciento de los españoles ha sido su propio desconocimiento, frente al 52 por ciento de la media global del estudio. Además, el 37 por ciento de los encuestados afirma tener dificultades para notar una pérdida auditiva gradual.

La segunda barrera más reconocida ha sido los costes asociados a la pérdida auditiva, señalado por el 42% de los españoles y el 45% global. Asimismo, el 31% de los españoles señala como difícil poder acceder a pruebas auditivas diagnósticas regulares.

Por otro lado, el 37% de los encuestados cree que la pérdida auditiva está directamente relacionada con el envejecimiento, un 32% piensa que puede ser autogestionada, sin necesidad de un profesional sanitario y, el 31% de los españoles cita también el estigma social como una barrera clave.

Ante estos resultados, el director general de MED-EL en España y Portugal, Julio Rodrigo Dacosta, señala que en España "existe una gran necesidad de campañas de educación sanitaria. Aunque el nivel de concienciación entre la población ha mejorado sensiblemente, muchas personas no son plenamente conscientes de la importancia de cuidar la salud auditiva hasta que experimentan una pérdida significativa".

Por otra parte, los expertos afirman esperar hasta diez años para abordar la pérdida auditiva puede afectar seriamente la calidad de vida de una persona. "La audición es una función clave para mantener nuestra autonomía, nuestras relaciones y nuestra salud mental. Por eso es imprescindible detectar y tratar la pérdida auditiva cuanto antes", incide el jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Serafín Sánchez.

"Si conseguimos ayudar a la población a salvar todas estas barreras, daremos un gran paso para mejorar la intervención temprana de estas patologías. Un diagnóstico precoz es clave, ya que detectar la pérdida auditiva a tiempo permite tratarla de manera efectiva con dispositivos adecuados", puntualiza Dacosta.

Además, el doctor de MED-EL añade que "lo más importante es no retrasar la búsqueda de ayuda, ya que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados, y retrasarlo puede tener un impacto negativo en el deterioro cognitivo y el aislamiento social".

PERCEPCIONES SEGÚN LA EDAD Y EL GÉNERO

El desconocimiento es la principal barrera tanto para los adultos jóvenes de 18-24 años (66%) como para los adultos mayores de 55 años (60%). Sin embargo, el estudio revela como el coste de la atención auditiva preocupa más a los mayores de 55 años que a los más jóvenes (53% vs 33%, respectivamente).

También los mayores informan de una mayor dificultad para notar pérdida auditiva gradual (38% vs 28%). Por el contrario, los jóvenes son más propensos a mencionar el estigma social (36% vs 26%) y creen que la pérdida auditiva puede ser autogestionada sin necesidad de un profesional sanitario (34% vs 26%).

En la comparativa entre géneros, las españolas están más preocupadas que los hombres por el coste de la atención auditiva (47% vs 42%, respectivamente) y por el acceso limitado a las pruebas auditivas (34% vs 28%).

DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los cántabros (75%) y los madrileños (70%) son los que más señalan su propio desconocimiento sobre el impacto que la pérdida auditiva puede tener en su calidad de vida.

Por su parte, más de la mitad de los encuestados en Asturias (57%), Islas Baleares (57%), Comunidad Valenciana (52%) y Extremadura (50%) señala el aspecto económico como el principal escoyo para cuidar su salud auditiva.

En cuanto al estigma social en torno a la pérdida auditiva, destacan los datos de Asturias (48%), Extremadura (45%) y Murcia (38%). En cambio, solo el 23 por ciento de los castellanomanchegos considera este motivo una barrera importante.