Más del 60% de los españoles asegura implicarse activamente en el cuidado de su propia salud, según una encuesta

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más del 60 por ciento de los españoles declara implicarse activamente en el cuidado de su propia salud, según desvela una encuesta realizada por Key-Stone.

La investigación, llevada a cabo sobre 3.000 ciudadanos adultos españoles, revela una transformación estructural tras la pandemia de COVID. "Nuestra investigación pone de manifiesto el profundo cambio en los comportamientos y las prioridades de los españoles después de la crisis pandémica", ha afirmado Roberto Rosso, fundador y presidente de Key-Stone.

Así, más de 6 españoles de cada 10 declaran implicarse activamente en el cuidado de su propia salud. Lideran esta conciencia las mujeres, los 'boomers' y los perfiles socioeconómicos medio-altos, mientras que la Generación Z se acerca con una intensidad creciente.

Además, el 66 por ciento de los encuestados declara que la principal motivación detrás del cuidado de su aspecto físico y estético es sentirse bien consigo mismo. Le siguen el deseo de sentirse más vitales y dinámicos (39%) y la mejora de la autoestima (36%). La aprobación social, los modelos mediáticos y los 'influencers' son motivaciones presentes, pero secundarias. Casi 6 españoles de cada 10 consideran importante el cuidado de su aspecto, no por vanidad, sino como expresión de un bienestar interior. Entre los 20 y los 29 años pesan más la autoestima y la vitalidad; entre los mayores de 60 domina el deseo de envejecer con salud.

"Estos datos evidencian algo que va más allá de las estadísticas: el COVID no ha cambiado los hábitos de los españoles, ha cambiado su sistema de valores. Cuidarse ya no es un gesto de mantenimiento, sino que se ha convertido en un acto identitario", ha finalizado Rosso.