Más de 5.000 personas respaldan la petición de CEAFA para que Sanidad financie los tratamientos del Alzheimer

Archivo - Alzheimer disease as a neuropathology memory loss due to brain degeneration and decline as a surreal medical neurology illness concept. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha superado en menos de dos semanas las 5.000 firmas en la petición lanzada en Change.org para exigir al Ministerio de Sanidad la financiación pública de lecanemab y donanemab, los primeros tratamientos capaces de retrasar la evolución del Alzheimer.

"Todas estas firmas representan un compromiso con una causa común: que esta oportunidad no sea un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo. Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido, pero todavía no es suficiente. Aún no hemos alcanzado nuestro objetivo y necesitamos que esta voz siga creciendo", afirma Jesús Rodrigo, director de CEAFA.

La petición 'No podemos esperar más: financiación pública para los tratamientos del Alzheimer' se lanzó el 13 de octubre y parte de un respaldo que ya se había hecho visible semanas antes, cuando más de 500 personas con Alzheimer, familiares y profesionales participaron en el vídeo del mismo nombre dirigido al ministerio de Sanidad.

CEAFA subraya que alcanzar esta cifra demuestra que la demanda de acceso a los nuevos tratamientos es una preocupación compartida por una parte importante de la sociedad. Sin embargo, recuerda que el tiempo "corre en contra de quienes hoy todavía pueden beneficiarse de ellos".

"El Alzheimer no espera y, cuando la enfermedad progresa, la posibilidad de recibir el tratamiento puede desaparecer para siempre", por ello la Confederación hace un nuevo llamamiento a familias, cuidadores, profesionales, asociaciones y a la ciudadanía en general para que firmen y difundan la petición en sus entornos y redes sociales.

"Hemos llegado a las 5.000 firmas, pero queremos llegar mucho más lejos. Cuantas más personas se sumen, más difícil será ignorar esta reivindicación", añade Rodrigo, quien junto a CEAFA entregará las firmas al Ministerio de Sanidad para que cada una llegue a quien tiene la capacidad de cambiar esta decisión.