El Marañón y el Vall d'Hebron lideran un ensayo sobre un nuevo tratamiento frente al linfoma B difuso de célula grande

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona lideran un ensayo clínico que busca mejorar el tratamiento de uno de los linfomas más frecuentes y agresivos, el linfoma B de células grandes (LBDCG).

Para ello, los investigadores estudiarán la posibilidad de adaptar el tiempo y la intensidad del tratamiento a la respuesta de los pacientes, buscando mejorar su calidad de vida y reducir efectos secundarios, ha indicado el Gregorio Marañón en un comunicado.

Este nuevo estudio, bautizado como REPIFIR (Response-adaptive to Epcoritamab In FIrst Relapse, por sus siglas en inglés) es un ensayo clínico abierto y multicéntrico en fase II que busca mejorar el pronóstico de estos pacientes.

Así, se propone un nuevo enfoque con un anticuerpo biespecífico llamado epcoritamab, un medicamento que ayuda al sistema inmunitario a reconocer y destruir las células tumorales.

En este sentido, los investigadores evaluarán la eficacia de este fármaco adaptado a respuesta temprana en pacientes de este tipo de linfoma, planteando así una opción terapéutica adaptada a cada situación de los pacientes y estableciendo reglas de parada en la administración del tratamiento.

Promovido por el Grupo Español de Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea (GELTAMO), con la colaboración de AbbVie e Incyte, que proporciona parte de la medicación del estudio, se espera que los primeros pacientes comiencen a participar en el estudio en este mes de junio en un total de 15 hospitales de todo el territorio nacional.

El linfoma B de células grandes es un cáncer de la sangre que afecta a los ganglios linfáticos y que, en algunos casos, no responde a los primeros tratamientos. Cuando esta primera opción terapéutica no funciona o la enfermedad vuelve tras un tiempo en el que esta medicación sí ha sido efectiva, los pacientes pueden recibir una segunda línea tratamiento.

ALTERNATIVA PERSONALIZADA, TEMPRANA Y EFICAZ

De esta forma, con este estudio se busca ofrecer una alternativa más personalizada, temprana y eficaz a los pacientes que han recaído tras un tiempo en remisión de la enfermedad o que no ha respondido a tratamientos previos.

"Con este ensayo queremos poder identificar desde el principio a los pacientes que no responden al tratamiento, para actuar con rapidez, y también a quienes sí logran una buena respuesta, para valorar si es posible interrumpir la terapia", ha explicado la hematóloga del Hospital Gregorio Marañón y coordinadora del Grupo de Linfomas Agresivos de GELTAMO, Mariana Bastos.

Por su lado, Carolina Martínez Laperche, farmacéutica del Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón, ha destacado que el objetivo es ofrecer a cada persona el tratamiento más adecuado a su situación.

Para ello, se realizará un estudio genético en biopsia líquida para identificar mutaciones de manera no invasiva, un proceso que se llevará a cabo en el Laboratorio de Genética Hematológica del centro sanitario madrileño, donde se recibirán todas las muestras del ensayo.

"Este estudio refuerza nuestra posición en la vanguardia de la investigación clínica en linfomas y nos permite explorar enfoques innovadores, como la adaptación del tratamiento en función de la respuesta obtenida", concluye Pau Abrisqueta, coordinador de investigación clínica dentro del Grupo de Hematología Experimental del Instituto de Oncología del Vall d'Hebron (VHIO).