Mapfre impulsa una atención sanitaria multicanal, que apuesta por la prevención y por una visión integral de la salud

La directora del negocio de personas de Mapfre, Begoña Magaz. - MAPFRE

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mapfre apuesta por un modelo de atención sanitaria basado en una visión holística del cuidado de la salud, con especial énfasis en la prevención y una atención multicanal, gracias a su seguro de salud que se apoya en una red de 16 centros médicos propios en España y acuerdos con 1.250 centros médicos y hospitales concertados.

Así se pone de manifiesto en una entrevista de la directora del negocio de personas de Mapfre, Begoña Magaz, con Europa Press, en la que ha destacado que, a través de su seguro sanitario, "Mapfre ofrece una atención multicanal", que incluye atención presencial y digital, y se adapta a lo que el usuario necesita en cada momento.

"Proveemos un servicio de salud innovador, más accesible, personalizado y alineado con los pacientes", ha afirmado Magaz, que ha explicado que es un servicio que "facilita la atención" y trabaja desde una "visión integral de la salud" poniendo el foco en la prevención e incorporando ámbitos como la nutrición o la medicina estética.

Magaz ha afirmado que ha habido un "pico muy alto" en la contratación de seguros privados durante la pandemia y post pandemia, ya que los asegurados buscan complementar el sistema sanitario público y "las empresas cada vez usan más el seguro de salud como una manera de retener talento" o como "retribución flexible".

Este crecimiento del interés por el seguro privado, ha continuado, responde a la subida de la demanda debido al envejecimiento de la población, que hace que las necesidades de salud sean más elevadas, y a la concienciación sobre el cuidado y la prevención.

A este respecto, ha sostenido que Mapfre aporta más rapidez en consultas, pruebas diagnósticas, o la "flexibilidad" de poder acudir al especialista sin tener que pasar por el Médico de Familia. "Damos a nuestros asegurados una amplia red de especialistas, centros médicos propios ágil y cercana que ayuda a optimizar la experiencia del cliente y tener un cuidado más integral de la salud", ha señalado.

CUIDADO ACTIVO DE LA SALUD

A juicio de Magaz, la sociedad está dejando atrás un "enfoque reactivo" de la salud para caminar hacia uno "más preventivo"; de manera que la salud no se ve como una enfermedad, sino que hay una "visión más global", donde cuentan "tanto la parte física, como la mental y la emocional".

"Hablamos de bienestar, no solo de ausencia de enfermedad, sino de una visión más holística de la salud" que conlleva una conciencia sobre la adquisición de hábitos saludables, revisiones periódicas o anticipación a las patologías, ha relatado.

A su juicio, la gente está más concienciada de la necesidad de tener una buena alimentación, de los beneficios de la actividad y del descanso, de la gestión del estrés, la fatiga mental o la ansiedad y la aseguradora ayuda a que sus usuarios "sean conscientes de esa prevención y tomen un papel activo en ella". Para ello, incluye programas de prevención y, como fundación, colabora en múltiples ámbitos en favor de la educación sanitaria.

EL PAPEL DE LA DIGITALIZACIÓN

Dentro de su modelo multicanal, Mapfre ofrece atención a través de su app de salud, en la que incorpora funcionalidades de gestión y asistencia, acceso al médico 24/7 y videoconsulta.

El uso de la atención digital permite al paciente optimizar el tiempo, favorece la trazabilidad y agiliza la tarea más administrativa, ha sostenido Magaz, quien ha precisado que "al menos el 70% de los asegurados utiliza la app para algo".

La Inteligencia Artificial (IA) también ha llegado a los servicios de salud. En Mapfre, ha destacado Magaz, creen en una "IA humanista" y están incorporando en aspectos que mejoren la eficiencia y la atención al paciente, pero "en ningún caso desatendida del control humano".

CHEQUEOS MÉDICOS POR EL MUNDIAL

Dentro del acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como socio patrocinador de la Selección Española Absoluta Masculina, femenina y sub-21 de fútbol y aseguradora oficial, Mapfre ha realizado los chequeos médicos de los jugadores previos al Mundial de Fútbol 2026.

Magaz ha resaltado la importancia de estos chequeos, porque permiten prevenir lesiones y garantizar el estado óptimo de los jugadores de cara a la competición.

A su juicio, esta iniciativa "pone en valor la capacidad de Mapfre de ofrecer servicios de máxima calidad en un entorno exigente, como es el deporte profesional", y se alínea con la la idea de "prevención, rendimiento y confianza en la aseguradora" de Mapfre.