Málaga del Fresno lidera la Liga Actívate con 20.953 pasos diarios en diciembre

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Málaga del Fresno ha sido el municipio que más ha caminado en el mes de diciembre de 2025, con una media diaria de 20.953 pasos por vecino, lo que supone 477 kilómetros recorridos al mes y un consumo calórico medio de 18.857 kilocalorías, según los datos de la liga Actívate.

De este modo, el municipio ha conseguido el primer puesto en el ranking de España, superando a todos los demás participantes de la liga Actívate. Le sigue Torredonjimeno, con una media de 15.831 pasos, y en tercer lugar Tapia de Casariego con una media de 15.288 pasos.

"Damos nuestra enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. Promover un modelo de vida activo es cada día más importante, nos encanta ver la vitalidad de participantes que salen a caminar con Liga Actívate", ha destacado el coordinador de Liga Actívate, Daniel Gómez.

Liga Actívate es la liga de pasos que a través de una 'app' con podómetro premia a sus participantes por caminar con promociones y regalos. La clasificación se basa en los pasos que cada usuario registra con su 'smartphone'. La 'app' muestra una jornada diaria con los pasos de cada día y un 'ranking' mensual que acumula el total del mes, premiando a quien más camina.

Los municipios compiten mediante la media de pasos de sus vecinos, animando a la ciudadanía a salir a caminar. Existen diferentes categorías -local, provincial, regional y nacional- que permiten ver la posición individual y municipal.

Cada liga dura un mes y se reinicia al comenzar el siguiente, ofreciendo premios y promociones de los patrocinadores a los usuarios más activos.