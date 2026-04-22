Madrid.- El sistema de mapeo cardíaco no invasivo impulsado por el Gregorio Marañón recibe la aprobación de la FDA

Archivo - El Hospital Gregorio Marañón impulsa la llegada a Estados Unidos de su pionero sistema de mapeo cardíaco tras la aprobación de la FDA. - HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema de mapeo cardíaco ACORYS desarrollado por el Hospital Universitario Gregorio Marañón, la primera tecnología no invasiva en el mundo de registro global de la actividad eléctrica del corazón a través de un chaleco con electrodos, ha sido aprobado por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Un "hito" en la trayectoria investigadora y asistencial del hospital madrileño que reconoce así el resultado de más de 20 años de investigación en el Laboratorio de Investigación Traslacional del Servicio de Cardiología del centro, ha destacado en un comunicado.

La autorización de la FDA abre ahora la puerta a la implantación en el sistema sanitario estadounidense de esta nueva tecnología, que ha sido transferia al ámbito empresarial a través de la spin-off Corify Care, permitiendo su llegada al mercado internacional.

Se trata de una tecnología innovadora para el diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas desarrollada a partir de su actividad científica. Representa una evolución significativa en el campo de la electrofisiología al posibilitar un mapeo electroanatómico global del corazón en cuatro dimensiones y en tiempo real sin necesidad de pruebas de imagen previas.

A través de un chaleco de electrodos, el sistema permite registrar en pocos minutos la actividad eléctrica de las cuatro cavidades cardíacas, ofreciendo a los profesionales una visión completa y precisa del funcionamiento del corazón desde el primer latido.

Este enfoque facilita un diagnóstico más ágil y seguro de las arritmias, al permitir identificar de forma no invasiva el origen de las alteraciones eléctricas, reducir la necesidad de procedimientos invasivos como el cateterismo diagnóstico y optimizar la planificación de intervenciones terapéuticas.

Asimismo, posibilita evaluar en tiempo real la eficacia de los tratamientos durante su aplicación, lo que contribuye a mejorar los resultados clínicos, aumentar la seguridad del paciente y evitar reintervenciones.

El sistema ha sido validado en más de 2.500 pacientes en centros europeos de referencia, donde ha demostrado su precisión en la identificación de los mecanismos de arritmias complejas, incluyendo la taquicardia ventricular y las arritmias auriculares.

Desde el centro hospitalario también han destacado que su capacidad para analizar la actividad cardíaca sin necesidad de inducir arritmias inestables ni recurrir a técnicas de imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética supone, además, una mejora "sustancial" en la comodidad y seguridad de los pacientes.

Desarrollado conjuntamente por su Instituto de Investigación Sanitaria y la Unidad de Apoyo a la Innovación, así como con la Universidad Politécnica de Valencia, desde el centro han subrayado que esta tecnología refleja el compromiso del hospital "con la innovación aplicada a la práctica clínica, así como su papel como referente en investigación biomédica".

Asimismo, ha recalcado que la transferencia de este conocimiento al tejido productivo, a través de Corify Care, constituye, además, un ejemplo del potencial del sistema sanitario público para generar soluciones tecnológicas de alto impacto con proyección internacional.

Con este nuevo logro, desde el Gregorio Marañón han apuntado que se refuerza su posicionamiento como centro de referencia en cardiología y electrofisiología, "contribuyendo al avance de la medicina y a la mejora de la atención a pacientes con arritmias tanto en España como a nivel global".