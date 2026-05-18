Madrid acoge una exposición europea al aire libre sobre la resistencia a los antimicrobianos

Imagen de la exposición. - AEMPS

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha acogido este lunes, Día Internacional de los Museos, la inauguración de la exposición al aire libre 'Dibujando la Resistencia a los Antimicrobianos: treinta historias, Una Sola Salud', una iniciativa europea que convierte la evidencia científica en relatos visuales para hacer visible una amenaza que ya pone en riesgo la medicina moderna, según ha informado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

A través de 30 ilustraciones creadas por artistas de 30 países, la muestra traslada al espacio público un mensaje: "Si no actuamos, los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos dejarán de funcionar con la eficacia que hoy damos por sentada". Este proyecto se enmarca en EU-JAMRAI 2, la segunda Acción Conjunta Europea sobre resistencia a los antimicrobianos e infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, cuya área de comunicación y sensibilización lidera la AEMPS.

La muestra reúne ilustraciones de artistas de 30 países europeos -los 27 Estados miembros de la UE, además de Noruega, Islandia y Ucrania- con el objetivo de acercar a la ciudadanía conceptos de salud pública desde un enfoque 'One Health' / 'Una Sola Salud' (salud humana, salud animal y medioambiente). Cada obra va acompañada de un mensaje clave cocreado con apoyo de expertos en diversas áreas como la salud humana, animal y medioambiental, la comunicación o la psicología, y estructurado en tres ejes: qué es la resistencia antimicrobiana (RAM), por qué importa y qué se puede hacer.

Según la AEMPS, la selección de los ilustradores responde a criterios de talento, notoriedad e impacto, con perfiles reconocidos en sus países y, en muchos casos, con proyección internacional. Además, por el carácter comunicativo de la iniciativa, se ha contado con artistas que tengan capacidad de amplificación en redes reforzando el alcance del proyecto en los distintos países participantes.

El artista español es Óscar Alonso ('72 kilos'), ilustrador que aporta su particular visión sobre cómo transformar la ciencia en arte para hacer la resistencia a los antimicrobianos más comprensible para el público general. "Para representar una de las formas más sencillas y efectivas de prevenir la resistencia antimicrobiana, he dibujado a mi hijo Luca, de seis años, lavándose las manos. Y me gusta pensar que, al hacerlo, también he dibujado a siete mil millones de personas lavándose las manos", ha señalado '72 kilos'.

Esta exposición itinerante se estrenó a finales de enero en Viena y desde entonces ha podido verse también en Varsovia, Bruselas, Lyon y Roma, antes de llegar a Madrid. Y tras la capital española está previsto que pueda visitarse durante los próximos meses en Lisboa y Reikiavik. En Madrid estará abierta al público durante dos semanas en la plaza Juan Goytisolo, junto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La iniciativa no es solo una exposición: forma parte de una campaña con dos dimensiones, 'online' y 'offline'. La campaña digital se lanzó en noviembre de 2025, con motivo de la Semana Europea de Concienciación sobre el Uso Prudente de Antibióticos, con el 'hashtag' #SketchingAntimicrobialResistance y la difusión en redes sociales, sumando el efecto multiplicador de los propios ilustradores y sus comunidades.

Además, el proyecto cuenta con un sitio web multilingüe que reúne las ilustraciones y mensajes disponibles en múltiples idiomas, y con un álbum ilustrado que recoge las creaciones originales de los 30 artistas como un recurso para la educación y la sensibilización.

Al acto de inauguración han asistido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas; la portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, María Canal; el ilustrador '72 kilos', y el coordinador del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos de la AEMPS, Antonio López, entre otros.

MÁS DE 33.000 MUERTES ANUALES EN LA UE

La AEMPS indica que la RAM no es solo un desafío clínico, sino que está ligada a cómo se usan los medicamentos, cómo se previenen infecciones y cómo se cuida el entorno, motivo por el cual se considera ya una amenaza creciente con capacidad de socavar la medicina moderna. De hecho, en la Unión Europea se asocia a más de 33.000 muertes anuales y un coste social estimado de 1.500 millones de euros.

EU-JAMRAI 2 es una iniciativa europea de gran escala que reúne a instituciones y expertos de 30 países para frenar la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y reforzar la prevención y la respuesta frente a las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, con el objetivo de mejorar la coordinación europea bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud).

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lidera la participación española es este proyecto. EU-JAMRAI 2 está cofinanciado por el programa EU4Health y los socios participantes, con un presupuesto total de 62,5 millones de euros, incluidos 50 millones de euros aportados por la Comisión Europea, e involucra a más de 120 instituciones de 30 países.