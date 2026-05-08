Madreperla lanza una campaña para reivindicar una atención más humana en UCIS pediátricas

Imagen de la campaña. - MADREPERLA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Madreperla ha reivindicado una atención más humana en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricas incorporando el cuidado psicológico al entorno hospitalario.

Con motivo del Día Nacional del Niño Hospitalizado, que se celebra el 13 de mayo, Madreperla lanzará una nueva campaña, protagonizada por el actor por Eduardo Noriega, para pone el foco en la necesidad de cuidar no solo al paciente, sino también a su entorno familiar y a los profesionales sanitarios que los atienden.

Desde 2014, Madreperla busca acercar la dimensión emocional al núcleo de la asistencia hospitalaria infantil. Sus psicólogos colaboran directamente con el equipo médico para intentar garantizar un acompañamiento cercano, ágil y ajustado a cada familia y fase de la enfermedad.

Presente en centros de referencia como el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús o el Hospital de La Paz en Madrid, la ONG presta servicios psicológicos durante el ingreso y el duelo, grupos de ayuda mutua entre familias y asesoramiento en la gestión emocional al personal sanitario. Una labor que parte de la idea de que el bienestar del menor no es posible sin el de quienes le rodean.

Asimismo, ofrece una atención transversal a todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico. Además, combina la intervención psicológica especializada con herramientas de evaluación del estrés postraumático, lo que permite detectar, medir y actuar en tiempo real para prevenir secuelas como el síndrome post-UCI. Un modelo estructurado y replicable que aspira a extenderse a otros hospitales.

Durante 2025, Madreperla prestó servicio a 1.884 personas pertenecientes a 761 familias, y llevó a cabo casi 3.000 intervenciones con el objetivo de transformar la manera en que se afronta la enfermedad infantil, fomentando espacios hospitalarios más empáticos.