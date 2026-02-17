Una madre recoge más de 25.000 firmas en 'Change.org' pidiendo que los niños aprendan primeros auxilios desde el colegio

Recogidas 25.000 firmas en Change.Org pidiendo que los niños aprendan primeros auxilios desde el colegio - CHANGE.ORG

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Change.org' ha informado de que ya han sido recogidas más de 25.000 firmas en esta plataforma ciudadana pidiendo que los niños aprendan primeros auxilios desde el colegio, reclamo que ha sido impulsado por una madre cuyo hijo estuvo cerca de fallecer en enero a causa de un atragantamiento.

"Mi hijo, de seis años, se atragantó cenando un perrito caliente", ha explicado esta mujer, llamada María Díaz, que ha confirmado que "se ahogaba", ya que "no tosía y dejó de respirar". A pesar de que el menor se ha recuperado sin secuelas, ha recordado que otros niños no corren la misma suerte, y es que "la asfixia por atragantamiento es una de las principales causas de muerte accidental" entre la población infantil.

En este punto, e informando de que, "tan solo en el mes de enero, cuatro personas han muerto por atragantamiento en diferentes puntos del país", Díaz ha declarado que "estar entrenados para actuar correctamente y con la velocidad necesaria es crucial". Por todo ello, ha solicitado una formación anual en primeros auxilios en todas las etapas escolares, "para preparar a los adultos del futuro".

En concreto, esta madre ha pedido al Ministerio de Educación que, en todos los centros escolares de España, los niños reciban esta información, desde Infantil hasta Bachillerato. "Podemos salvar muchísimas vidas si conseguimos hacerlo realidad", ha expuesto, señalando que es algo que considera "factible y realista".

EN OTROS PAÍSES, ESTA FORMACIÓN YA SE ENCUENTRA INTEGRADA

Entre los aspectos a divulgar, Díaz ha citado algunos, como la opción de llamar al 112 y explicar a los más mayores qué hacer si hay un incendio en el piso de al lado o cuándo y cómo practicar una maniobra de Heimlich o una RCP. En este sentido, ha sostenido que, en otros países, esta formación ya se encuentra integrada.

Por último, la impulsora de esta iniciativa, que ha indicado que esta medida no supondría una inversión elevada, ni tampoco una sobrecarga asistencial, por ser "una inversión en salud pública que reduce la demanda de intervenciones más complejas y costosas", ha insistido en que España se convierta "en un país formado en primeros auxilios durante la etapa escolar".