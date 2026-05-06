La limitación de cuidados en ictus grave puede no reflejar el pronóstico real, según un estudio

Los investigadores del IR Sant Pau a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha revelado que la decisión de limitar precozmente los tratamientos y cuidados tras una hemorragia intracerebral --la forma más grave de ictus-- se toma a menudo en fases muy primerizas y puede no reflejar el pronóstico real de algunos pacientes.

El trabajo, publicado en la revista 'European Stroke Journal', analiza más de 1.800 casos incluidos en el registro poblacional Hic-Cat, que recoge todos los casos de esta hemorragia atendidos en la red de ictus de Catalunya, informa Sant Pau en un comunicado de este miércoles.

En casos de hemorragia intracerebral es "relativamente frecuente" tomar decisiones de limitación precoz de tratamientos en las primeras horas posteriores al ingreso, es decir, no iniciar o retirar determinadas intervenciones terapéuticas al considerarse que el pronóstico es muy desfavorable y que no aportan un beneficio real al paciente.

La investigación muestra que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes (25,1%) recibe algún tipo de limitación de cuidados en las primeras 72 horas, y que casi 1 de cada 5 (19,5%) la recibe en las primeras 24 horas.

El dato contrasta con las recomendaciones de las guías clínicas, que aconsejan esperar al menos entre 48 y 72 horas antes de establecer un pronóstico y tomar decisiones de este tipo.

Asimismo, un 11% de los pacientes a los que se limitaron los cuidados en las primeras 24 horas alcanzó un buen resultado funcional al cabo de 3 meses, lo que sugiere que la evolución de algunos pacientes podría "no estar completamente determinada" en las primeras horas, y que existe un margen de recuperación que puede no ser evidente en la valoración inicial.

La investigadora del IR Sant Pau y autora de correspondencia del estudio, Anna Ramos-Pachón, ha explicado que limitar la intensidad del tratamiento en fases muy precoces influye "directamente" en la evolución del paciente, puesto que se dejan de aplicar intervenciones que pueden ser determinantes en las primeras horas.