Unas lentes oftálmicas logran detener la progresión de la miopía en niños

Archivo - Imagen de recurso de niños con gafas - IMGORTHAND/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo diseño de lentes oftálmicas ha logrado frenar la progresión clínicamente significativa de la miopía en nueve de cada diez niños durante el primer año de uso, según los resultados de un ensayo clínico realizado por HOYA Vision Care y la Universidad Politécnica de Hong Kong (China).

Para HOYA Vision Care, los resultados, presentados en el Congreso Anual ARVO 2026 en Denver (EEUU), representan la mayor eficacia en control de la miopía reportada hasta la fecha en niños que utilizan lentes basadas en la tecnología de múltiples segmentos de desenfoque incorporado (D.I.M.S.).

El ensayo clínico aleatorizado y controlado mostró que, de los 196 escolares miopes de Hong Kong, de entre 4 y 12 años, que completaron el estudio, aquellos que usaron lentes 'MiYOSMART iQ', de media, no presentaron progresión de la miopía a los 12 meses. La elongación axial -que incluye el crecimiento excesivo del ojo, responsable de la progresión de la miopía en niños- en los niños que utilizaron lentes 'MiYOSMART iQ' fue inferior o comparable a la de los emétropes (personas sin errores refractivos).

Los expertos recuerdan que la miopía es un problema de salud global en rápido crecimiento que afecta a miles de millones de personas. Se prevé que afecte a cerca de la mitad de la población mundial en 2050, frente a aproximadamente un tercio en la actualidad. Los especialistas aseguran que iniciar un control eficaz de la miopía de forma temprana reduce el impacto de los años de progresión acumulada, disminuyendo considerablemente el riesgo de desarrollar alta miopía y enfermedades oculares asociadas, que amenazan la visión en etapas posteriores de la vida.

"La miopía no abordada hoy se convierte en pérdida irreversible de visión mañana. Si retrasamos la acción, esta epidemia definirá a la próxima generación", ha afirmado el presidente del International Myopia Institute, Serge Resnikoff.

Así, en niños de 4 a 12 años, el cambio medio en el equivalente esférico (SER) durante 12 meses fue de +0,046 D en el grupo 'MiYOSMART iQ', frente a -0,534 D en el grupo control con lentes monofocales (SV), lo que corresponde a una eficacia en el control de la miopía superior al 100%. El cambio medio en la longitud axial (AL) en 12 meses fue de 0,075 mm para el grupo 'MiYOSMART iQ', frente a 0,346 mm para el grupo SV. De este modo, 'MiYOSMART iQ' redujo la elongación axial excesiva a niveles inferiores o comparables al crecimiento ocular emétrope.

POR PRIMERA VEZ SE DEMUESTRA EFICACIA EN NIÑOS DESDE LOS 4 AÑOS

"Más allá de detener de promedio la progresión de la miopía durante 12 meses y a lo largo de las distintas etapas de la infancia, estos hallazgos demuestran -por primera vez con lentes oftálmicas para el control de la miopía- eficacia en niños desde los 4 años con miopía de inicio precoz, lo que nos permite controlarla en un momento crítico en el que progresa rápidamente y cuando el riesgo de impacto a largo plazo es mayor", ha señalado la directora Global de Asuntos Médicos y Científicos de HOYA Vision Care, Natalia Vlasak.

En este contexto, la compañía ha informado de que 'MiYOSMART iQ' es la evolución más avanzada de 'MiYOSMART', una tecnología respaldada por más de 100 publicaciones científicas revisadas por pares. El nuevo diseño de la lente se basa en la Tecnología D.I.M.S. con un diseño triple evolucionado, que incorpora tres mejoras: segmentos de desenfoque situados más cerca del centro geométrico de la lente, mayor potencia de desenfoque y zona de tratamiento ampliada.

"'MiYOSMART iQ' es el resultado de años de investigación dedicada y de colaboración entre científicos, clínicos e ingenieros ópticos. El Diseño Triple Evolucionado se construyó a partir de un profundo conocimiento de cómo responde el ojo a la señal de desenfoque miópico y de la determinación de ampliar los límites de lo que pueden lograr las lentes oftálmicas. Ver cómo esos años de trabajo se traducen en resultados de este tipo es profundamente gratificante", ha finalizado Chiho To, profesor visitante de Optometría Experimental en la Universidad Politécnica de Hong Kong.