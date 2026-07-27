Un lenguaje único para salvar vidas: 7 sociedades médicas crean el estándar unificado para evaluar la embolia pulmonar

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MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Americano de Radiología (ACR) de Estados Unidos en colaboración con representantes de otros seis grupos médicos líderes ha desarrollado el marco del Sistema de Informes y Datos de Embolia Pulmonar (PE-RADS) para el diagnóstico y la clasificación de la embolia pulmonar aguda mediante angiografía por tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). Publicado en ‘Radiology’, la revista de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA). PE-RADS tiene como objetivo optimizar la comunicación y la atención al paciente para esta afección potencialmente mortal.

La evaluación oportuna y precisa de la embolia pulmonar aguda es fundamental. Se trata de una obstrucción repentina en los vasos sanguíneos de los pulmones que reduce el flujo sanguíneo, puede sobrecargar el corazón y ser mortal si no se trata. Los síntomas comunes incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho e hipotensión.

“El objetivo de PE-RADS es mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con embolia pulmonar aguda”, apunta la doctora Lynne M. Koweek, profesora de radiología y profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Durham, Estados Unidos y presidenta del comité PE-RADS del ACR. “Como primer léxico estandarizado y sistema de informes estructurado para la obtención de imágenes de embolia pulmonar, PE-RADS v2026 está diseñado para proporcionar un marco para informar los hallazgos angiográficos de TC y RM de forma clara y coherente, a fin de orientar los siguientes pasos en la atención al paciente”.

La angiografía pulmonar por tomografía computarizada es el método de referencia para el diagnóstico de la embolia pulmonar. La angiografía por resonancia magnética es otra prueba no invasiva y de alta precisión que puede utilizarse para el diagnóstico.

“Se trata de exámenes que se realizan con frecuencia y cuya interpretación puede resultar compleja, y los hallazgos de las imágenes son fundamentales para el manejo del paciente”, asegura la doctora Koweek. “La terminología estandarizada reduce la variabilidad en la elaboración de informes y facilita la comprensión del informe radiológico. Esperamos que todos los radiólogos utilicen PE-RADS para lograr una comunicación y coordinación claras con los equipos de atención médica”.

PE-RADS v2026 proporciona una escala de clasificación simple de 0 a 4 y un marco jerárquico para clasificar la ubicación del coágulo, combinado con las características de las imágenes del corazón derecho, lo que facilita la estratificación del riesgo y orienta el manejo del paciente en equipos multidisciplinarios. El sistema también incluye modificadores para indicar limitaciones en el diagnóstico debido a la calidad de la imagen y causas de enfermedad en las arterias pulmonares distintas a la embolia pulmonar.

El sistema PE-RADS fue desarrollado por especialistas en diagnóstico por imágenes y médicos que atienden a pacientes con sospecha o diagnóstico de embolia pulmonar. La mitad de los especialistas fueron seleccionados por el ACR, y la otra mitad fueron propuestos por el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia, el Colegio Estadounidense de Médicos Torácicos, el Consorcio del Equipo de Respuesta a la Embolia Pulmonar, la Sociedad de Radiología Torácica, la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares y la Sociedad de Radiología Intervencionista.

El nuevo marco de trabajo está alineado con las directrices existentes sobre embolia pulmonar y está diseñado para facilitar su adopción, así como para su futura expansión y perfeccionamiento a medida que se disponga de datos que evalúen su impacto en los resultados y la utilización de recursos.

“La terminología y la presentación de informes consistentes no solo fomentan una comunicación eficaz entre los profesionales sanitarios, sino que también crean una base más sólida para el estudio de los resultados, la utilización de recursos y las futuras mejoras en la atención de la embolia pulmonar”, comenta la doctora Koweek. “PE-RADS proporciona un marco estructurado para estandarizar los informes actuales y evolucionar a medida que avanzan los tratamientos y la evidencia científica”.

El programa ACR RADS se creó en 1992 para proporcionar marcos estandarizados para la interpretación y la elaboración de informes de los resultados de las pruebas de imagen médicas orientadas a enfermedades, y para facilitar la comunicación eficaz entre los radiólogos y los médicos remitentes.