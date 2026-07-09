Archivo - Almorrana, hemorroides, fístula anal - ANDREYPOPOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El láser diodo mejora el tratamiento de las fístulas anales al reducir la agresividad quirúrgica y acelerar la recuperación, según señala el doctor Alfredo Alonso Poza, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste y cirujano en el Hospital Ruber Juan Bravo, quien explica que la técnica FiLaC (Fistula-tract Laser Closure) representa un importante avance dentro de la cirugía mínimamente invasiva.

"Cada vez buscamos tratamientos que sean eficaces, pero también menos agresivos para el paciente. En determinados casos, el láser nos permite tratar estas patologías desde el interior, preservando al máximo los tejidos sanos y favoreciendo una recuperación más rápida", señala.

¿QUÉ ES UNA FÍSTULA ANAL?

La fístula anal es una comunicación anómala entre el interior del canal anal y la piel que suele aparecer como consecuencia de un absceso previo. Aunque no se trata de una enfermedad grave, puede convertirse en un problema muy incapacitante debido al dolor, la inflamación, la supuración continua y las infecciones repetidas que provoca.

Durante muchos años, el tratamiento consistía en realizar intervenciones que, dependiendo del tipo de fístula, podían implicar la apertura completa del trayecto fistuloso. Sin embargo, la aparición de nuevas técnicas ha permitido ofrecer alternativas menos agresivas para determinados pacientes.

La técnica FiLaC consiste en introducir una fina fibra de láser por el interior de la fístula. La energía emitida destruye el tejido del trayecto desde dentro y favorece su cierre progresivo sin necesidad de realizar amplias incisiones. "Uno de los aspectos más importantes de esta técnica es que busca preservar el esfínter anal siempre que sea posible. Mantener la continencia es una prioridad absoluta en este tipo de cirugía y el láser puede ayudarnos a conseguir ese objetivo en los casos adecuadamente seleccionados", subraya el doctor Alonso Poza.

La importancia de seleccionar bien a cada paciente A pesar de las ventajas que ofrece el láser, el doctor Alonso Poza insiste en que esta técnica no sustituye a la cirugía convencional en todos los casos. "No todas las fístulas son iguales. Antes de indicar cualquier tratamiento es imprescindible valorar la anatomía de la lesión, los antecedentes del paciente, las cirugías previas y otros factores que condicionan el resultado", detalla.

En este sentido, recuerda que la incorporación de nuevas tecnologías debe ir siempre acompañada de una correcta indicación clínica. "El objetivo no es utilizar el láser porque sea una técnica novedosa, sino porque ofrece ventajas reales para determinados pacientes. La cirugía mínimamente invasiva debe perseguir siempre el mismo fin: resolver la enfermedad con la máxima seguridad, reducir las complicaciones y facilitar una recuperación más rápida cuando la evidencia científica lo permite", concluye el doctor Alonso Poza.