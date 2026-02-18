Archivo - Lactantes inmunizados ante al VRS en su primera temporada tienen menos hospitalizaciones en su segunda, según un estudio - SDOMINICK/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en la revista 'The Lancet Infectious Diseases' ha mostrado el beneficio del actual programa de inmunización más allá de la primera temporada de virus respiratorio sincitial (VRS), y es que los lactantes inmunizados frente al mismo en su primera temporada tuvieron menos hospitalizaciones por este virus en su segunda temporada.

En concreto, este trabajo ha analizado el programa universal de inmunización frente al VRS utilizando 'Beyfortus' (nirsevimab), lo que se asoció con una reducción estadísticamente significativa de las hospitalizaciones relacionadas con VRS en la segunda temporada entre los lactantes inmunizados durante su primera.

"Este programa universal de inmunización frente al VRS con 'Beyfortus' mostró una disminución de las hospitalizaciones relacionadas con VRS y de la carga de enfermedad ambulatoria durante la primera temporada, con un impacto persistente observado en las hospitalizaciones por VRS durante la segunda", ha insistido el doctor Federico Martinón, quien es el investigador principal del estudio NIRSE-GAL, que se ha realizado en Galicia.

A juicio del también jefe de Pediatría del coruñés Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), estos resultados, presentados en el Congreso RSVVW '26, en la ciudad italiana de Roma, "ofrecen datos poblacionales sólidos para respaldar las estrategias de inmunización infantil y los modelos de evaluación económica". Los mismos se han obtenido de esta investigación, la primera poblacional prospectiva en vida real que evalúa el impacto de un programa universal de inmunización con esta herramienta preventiva a lo largo de dos temporadas consecutivas de VRS.

RESULTADOS

La tasa de cobertura fue del 94,4 por ciento en la cohorte (11.796 lactantes de los 12.492 elegibles) y el estudio ha mostrado una reducción sustancial del 85,9 por ciento en las hospitalizaciones por infección del tracto respiratorio inferior (ITRI) relacionadas con VRS durante la primera temporada. Además, ha expuesto una reducción del 55,3 por ciento en hospitalizaciones durante la segunda entre los lactantes que recibieron una dosis de la profilaxis durante su primer año de vida.

Además, con motivo del referido Congreso, otro estudio español ha confirmado el impacto poblacional de la inmunización de todos los lactantes en España al comparar con otros países europeos. Como ejemplo, en Cataluña se ha evidenciado mayor reducción en la carga asistencial de Urgencias, mostrando que los resultados en vida real dependen tanto del modelo organizativo como de la herramienta preventiva adoptada.