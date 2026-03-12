Las Jornadas de Desarrollo y Humanización de Enfermería San Juan de Dios destacan el papel de la enfermera especialista - SAN JUAN DE DIOS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos ha organizado las Jornadas para el Desarrollo y la Humanización de la Enfermería San Juan de Dios en su edición número 39, en la que se han destacado diferentes temáticas, como la Salud Mental, la fragilidad de los más mayores y el papel de la enfermera especialista.

Este encuentro, desarrollado bajo el título 'Enfermeras que inspiran, líderes del cuidado', ha contado con la participación de, entre otros, la gerente asistencial de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Mercedes Navío, quien ha indicado que el cuidado es la esencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por lo que es "una referencia para al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)".

El cuidado "ha ido evolucionando a lo largo de los años, en nuestro caso, de casi 500 años", ha declarado, por su parte, el director general de San Juan de Dios Provincia España, Josep Pifarré, quien ha añadido que este "incorpora una mirada integral hacia la persona, buscando no solo la recuperación de su salud, sino también su integración en la sociedad y el máximo desarrollo de su autonomía".

Además, ha afirmado que "se ha evolucionado desde un modelo paternalista a uno en el que, asesorado y apoyado por profesionales, el usuario desempeña un papel esencial en la toma de decisiones que atañen a su salud". Estas jornadas "son un claro ejemplo de ese cambio que ha experimentado el cuidado en general y la profesión enfermera en particular, siendo no solo el colectivo sanitario más numeroso, sino también uno de los ejes vertebradores del sistema", ha señalado.

Otra interviniente en esta cita ha sido la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Raquel Rodríguez, que ha aseverado que los cuidados enfermeros no pueden ejercerse si las enfermeras no son "líderes de los mismos", con "capacidad de influir en la toma decisiones que mejoran la salud de la población y hace más eficientes el sistema sanitario". "Los líderes en Enfermería actúan de acuerdo a principios universales donde la humanización y la evidencia científica son claves para el avance y desarrollo de la profesión", ha declarado.

LOS RESULTADOS MEJORAN CON LA ENFERMERÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

Han inaugurado el evento el director de Enfermería del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos y la Clínica Nuestra Señora de La Paz y presidente de las Jornadas, Pablo Plaza, que ha indicado que los resultados mejoran con la Enfermería participando en la toma de decisiones; y el director gerente de estos, Jesús Morillo-Velarde, que ha declarado que "sin una Enfermería fuerte, formada, implicada y reconocida, no hay proyecto asistencial en San Juan de Dios".

También han tomado la palabra la directora gerente del Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora de Madrid, Diana Molina, que ha invitado a repensar la gestión hospitalaria desde valores como el cuidado; la supervisora de Enfermería de la unidad de Fragilidad y de Preingreso del madrileño Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, Ana García, que ha abordado la necesidad de identificar de forma precoz la fragilidad desde el Servicio de Urgencias; y la profesora de la Escuela de Enfermería de Pontevedra, Claudia González, que ha explicado que la gestión de casos en Enfermería de Salud Mental exige mucho más que dominar protocolos o coordinar recursos.

La enfermera especialista en comunitaria, docente y divulgadora sanitaria, María González, ha analizado el trabajo de un grupo de enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria que impulsan un proceso de análisis y mejora de la Educación para la Salud, mientras que la directora de la 'Revista Nure Investigación', de la Fundación para el desarrollo de la Enfermería (Fuden), Ana Belén Salamanca, ha hecho reflexionar sobre la consolidación de la profesión como disciplina científica.

Tras abordar el liderazgo enfermero, por parte de los supervisores de Enfermería del madrileño Hospital Universitario del Tajo de Aranjuez, Julián Villarín y Mónica Ortiz, se han entregado los premios de la tercera edición del 'ESPACIO HUMANIZACIÓN'. El primer galardón ha sido para 'Corazones solidarios para mujeres operadas de cáncer de mama', de la jefa de Comunicación y Prensa del madrileño Hospital Universitario del Henares, Raquel González.

El segundo premio ha recaído en 'Mi álbum. Recuerdos que ayudan a construir una vida', de las miembros del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, Nieves Domínguez y Mila Sánchez; mientras que el tercero ha sido para 'Techos digitales en unidades de cuidados críticos', de la representante del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, Sonia Jiménez.