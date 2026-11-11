Archivo - Jaime Pinzón, urólogo, sobre la vasectomía sin bisturí: "las complicaciones se reducen de manera muy significativa" - HOSPITEN - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Urología de Hospiten Estepona, el doctor Jaime Pinzón, ha destacado que la vasectomía sin bisturí es una técnica mínimamente invasiva que reduce el traumatismo quirúrgico y, con ello, "la posibilidad de complicaciones se reduce de manera muy significativa", además de favorecer una recuperación rápida del paciente.

Con motivo de la campaña internacional Movember, dedicada a la concienciación sobre la salud masculina durante el mes de noviembre, abordn figura la vasectomía sin bisturí, una técnica mínimamente invasiva que constituye un método anticonceptivo permanente. El procedimiento consiste en realizar una pequeña incisión milimétrica a cada lado para localizar los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides hasta el líquido seminal, e interrumpir su paso.

Según explica Pinzón, la intervención se realiza con sedación y anestesia local. "Al tratarse de una técnica con un traumatismo quirúrgico mínimo, la posibilidad de complicaciones se reduce de manera muy significativa", señala. Tras la operación, el paciente puede abandonar el quirófano por su propio pie. La recuperación requiere reposo durante unas horas en el domicilio y una revisión médica al día siguiente.

Por lo general, puede reincorporarse al trabajo a los pocos días, mientras que la práctica deportiva y las relaciones sexuales pueden retomarse aproximadamente a las dos semanas, siguiendo las indicaciones del especialista.

El especialista recuerda que el efecto anticonceptivo de la vasectomía no es inmediato, ya que los espermatozoides que permanecen en las vías seminales pueden tardar entre dos y tres meses en desaparecer del semen. Por este motivo, es necesario mantener otros métodos anticonceptivos durante ese periodo y realizar un control seminal para confirmar que la intervención ha sido efectiva antes de abandonar las medidas anticonceptivas habituales. Una vez confirmado el resultado, la vasectomía ofrece protección anticonceptiva permanente.

La campaña Movember también pone el foco en el cáncer de próstata, especialmente asociado al envejecimiento, y el cáncer testicular, que puede aparecer en hombres más jóvenes, como dos patologías sobre las que resulta necesario aumentar el conocimiento y la atención a sus posibles señales de alerta.

En este sentido, Pinzón recomienda que los hombres comiencen a realizarse revisiones urológicas periódicas a partir de los 45 años, adelantando esta primera valoración a los 40 años cuando existen antecedentes familiares de cáncer de próstata. En el caso del cáncer testicular, el especialista subraya que puede afectar a hombres jóvenes y advierte de que la presencia de un "bulto" o dolor testicular debe motivar a una consulta inmediata con el urólogo.