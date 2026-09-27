La IV Carrera CRIS Contra el Cáncer recauda más de 300.000 euros para la investigación del cáncer infantil

Numerosas personas durante la celebración de la IV edición de la Carrera CRIS CÁNCER, en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La Fundación CRIS Contra el Cáncer, entidad de referencia en la investigac - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IV Carrera CRIS Contra el Cáncer, que se ha celebrado simultáneamente en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo y que está organizada por la entidad de investigación oncológica y hematológica Fundación CRIS Contra el Cáncer, ha recaudado en España más de 300.000 euros que serán destinados a la investigación del cáncer infantil.

El Parque Forestal de Valdebebas del distrito de Hortaleza, en Madrid, ha acogido la carrera española bajo el lema 'Si corres, curas', todo en la semana en la que se conmemora el Día Mundial de la Investigación en Cáncer -24 de septiembre- y dentro de la Semana Europea del Deporte.

Las tres categorías de la carrera han sido empresas, individual y familias. Cada corredor ha aportado un mínimo de 200 euros para obtener su dorsal, 100 euros en el caso de los menores, y ha animado a su entorno a sumarse y colaborar con donaciones destinadas a la investigación en cáncer infantil.

Por equipos, resultaron ganadores 'Guille, un gigante', formado por la familia de Guillermo, que falleció hace unos meses a causa de un sarcoma y han recaudado más de 50.000 euros; 'Familias CRIS', un grupo de padres y madres cuyos hijos tienen o han tenido cáncer; 'Todos con Nico, the best', que acompañó a Nico, que actualmente está atravesando un proceso oncológico; y 'Sa llum de na Naia', de la familia de Naia, fallecida en julio por un osteosarcoma.

En la categoría individual, el podio lo lograron Nandete, Kike y los jóvenes hermanos Blanca y Estanis. Y, por último, en la categoría de empresas, se impusieron AstraZeneca, JP Morgan y Transgruma que han implicado a sus empleados realizando una doble función social, la concienciación y la aportación de fondos para la ciencia.

La recaudación total asciende a 314.901 euros en España y a 6.213.307 euros en Europa -2.700.000 euros en Francia, 2.498.406 euros en Bélgica y 700.000 euros en Luxemburgo- y se destina íntegramente a Fight Kids Cancer, alianza europea que financia proyectos internacionales de investigación para desarrollar nuevos tratamientos frente al cáncer infantil.

Cada año, 400.000 niños y adolescentes menores de 20 años son diagnosticados de cáncer en el mundo, más de 1.500 en España, y es la primera causa de muerte por enfermedad. La investigación ha permitido alcanzar en España una supervivencia a cinco años del 83,9% en niños de 0 a 14 años, pero el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad entre los menores.

"No podemos permitir que en 2026 sigan muriendo niños de cáncer. El cáncer infantil es una enfermedad rara y precisamente por eso necesita una estrategia específica, que concentre conocimiento, talento y tecnología en centros de excelencia capaces de investigar al mismo tiempo que tratan y de ofrecer a cada niño una medicina cada vez más personalizada. Países Bajos ya ha demostrado con el Princess Máxima Center que este modelo es posible. Ese es el nivel de ambición que necesitamos: investigación de excelencia y tratamientos cada vez más personalizados para curar a más niños y curarlos mejor", indicó Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer.