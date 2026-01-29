El ISCIII aclara que la pérdida del estatus de país libre de sarampión en España no supone un riesgo para la población

Archivo - Imagen de recurso de una persona con sarampión. - NATALYA MAISHEVA/ ISTOCK - Archivo

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha asegurado este jueves que la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirar a España el estatus de país libre de sarampión no debe generar alarma ni preocupación entre la población.

"Se trata de una decisión técnica, sujeta a criterios epidemiológicos, que no debe generar alarma ni preocupación. Con esta declaración, la OMS no descarta que en España, como en otros países que también han perdido el estatus de libres de enfermedad, haya habido una cadena de transmisión de más de 12 meses de duración", ha explicado el ISCIII en un nota informativa.

Esta semana, el Comité Regional Europeo de Verificación del Sarampión y la Rubeola, órgano dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicó que la transmisión del sarampión se había restablecido en España y perdía el estatus de libre de sarampión, por el que la enfermedad se consideraba como eliminada.

En este sentido, el ISCIII ha contextualizado que el aumento de casos de sarampión en España se debe a una tendencia global a escala mundial, y en su gran mayoría son casos importados o relacionados con la importación, no autóctonos, ligados a brotes puntuales. Además, destaca que las tasas de vacunación en España se mantienen elevadas, en el marco de las recomendaciones de la OMS (por encima del 95%), según los últimos datos, el porcentaje se sitúa en un 96,7 por ciento con primera dosis y en un 93,8 por ciento con dos dosis.

El ISCIII sostiene que, como demuestran los estudios de seroprevalencia, la población española mantiene una elevada protección frente al sarampión, y el riesgo de infección sigue considerándose bajo. "Esto no excluye que sea importante seguir reforzando medidas preventivas y de salud pública, encaminadas a detectar posibles brotes, consolidar la vacunación y fomentar el conocimiento social en torno a la enfermedad", apunta.

En un contexto de aumento de casos a escala mundial, el Instituto afirma que es fundamental seguir manteniendo la vigilancia epidemiológica y microbiológica, garantizando la identificación precoz de casos sospechosos, un rápido diagnóstico de laboratorio y una adecuada caracterización genómica, además de seguir impulsando la vacunación para mantener tasas elevadas.

LABOR DEL ISCIII Y CONTEXTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El ISCIII ha informado que, como organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lleva a cabo la labor de estudio y vigilancia del sarampión de manera conjunta entre el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM), en coordinación con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, del que también tiene dependencia.

En este sentido, el ISCIII está trabajando con el Ministerio de Sanidad en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el fin de recuperar el estatus de eliminación. En el marco de la decisión de la OMS sobre España, los equipos ISCIII dedicados a esta enfermedad destacan que España no se encuentra en especial situación de riesgo, y que esta noticia no debe generar alarma.

También recuerdan la importancia de huir de la desinformación, y citan dos ejemplos: "No hay que magnificar la influencia en España de los movimientos antivacunas, y hay que desterrar bulos sobre la población inmigrante, ya que la realidad del aumento global de casos depende de múltiples factores".