Una investigadora de UIC Barcelona crea una herramienta para mejorar la salud mental de sanitarios

BARCELONA, 24 Feb.

La investigadora y psicóloga de UIC Barcelona especializada en salud mental aplicada a las organizaciones Isabella Meneghel ha impulsado MedMind, una plataforma digital pionera para evaluar y mejorar la salud mental de los profesionales sanitarios.

El proyecto está en una fase inicial y se presentará como prototipo funcional en el 4YFN Barcelona 2026, que tendrá lugar del 2 al 5 de marzo en la Fira de Gran Via de Barcelona en el marco del Mobile World Congress (MWC), informa la universidad este martes en un comunicado.

La herramienta, basada en una monitorización de datos en tiempo real, permitirá identificar posibles fuentes de estrés y analizar las condiciones laborales para mejorar su estado emocional, ya que el sector sanitario "es el más castigado desde la pandemia", ha dicho Meneghel.

Este proyecto ofrecerá al personal sanitario la posibilidad de valorar su satisfacción laboral o medir indicadores de salud mental como la ansiedad, el agotamiento o la presión, así como también proporcionará métricas y datos a las instituciones sanitarias sobre el estado emocional de sus empleados.

TECNOLOGÍA BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍFICA

En base a las valoraciones, la aplicación aportará recursos de autocuidado personalizados con tecnología basada en evidencia científica, dado que algunos de estos materiales incluirán "técnicas cognitivas para regular las emociones, ejercicios de respiración y relajación muscular, automasajes guiados, rutinas de yoga, o audios de mindfulness", ha detallado Meneghel.

Esta primera versión se apoya en un modelo de Software as a Service (SaaS) e integra técnicas de People Analytics para su aplicación práctica.

PLATAFORMA INNOVADORA

La investigadora ha explicado que MedMind es una plataforma innovadora "por su capacidad de ofrecer recursos personalizados a los profesionales sanitarios, y trasladar su evaluación y feedback a las respectivas organizaciones".

"En el futuro esperamos que esta aplicación se traduzca en una atención de mayor calidad para los pacientes, ya que unas mejores condiciones laborales permitirán que el personal sanitario tome decisiones más acertadas y, en consecuencia, aumente la satisfacción de las personas atendidas", ha añadido.