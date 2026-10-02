Una investigación en Málaga concluye que la quimio no deja huella genética en sangre de supervivientes de cáncer de mama

Equipo de investigación del estudio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio desarrollado por un equipo de investigación en Málaga ha concluido que la quimioterapia no se relaciona con una mayor presencia de determinadas alteraciones genéticas en la sangre de mujeres supervivientes de cáncer de mama más de una década después del diagnóstico.

El proyecto ha analizado muestras de 189 mujeres recogidas una media de once años después del diagnóstico. Y entre sus conclusiones figura que "haber recibido quimioterapia no se ha asociado de forma significativa con una mayor frecuencia de CHIP entre las supervivientes estudiadas".

El proyecto ha sido ejecutado por profesionales del grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de Ibima Plataforma Bionand y del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

También ha colaborado el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, Ciberonc, la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, el Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias, Cimes y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

La investigación se ha centrado en la posible relación entre la quimioterapia recibida durante el tratamiento del cáncer de mama y la presencia de hematopoyesis clonal de potencial indeterminado, conocida como CHIP, un fenómeno por el que un grupo de células sanguíneas adquiere determinadas mutaciones y comienza a multiplicarse.

Para ello, el equipo analizó muestras de sangre de 189 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en estadios iniciales o localmente avanzados. De ellas, 103 habían recibido quimioterapia y 86 no. Las muestras fueron recogidas una media de 11 años después del diagnóstico.

Los investigadores utilizaron técnicas de análisis genético para estudiar un conjunto de 100 genes relacionados con estas alteraciones, además de otras regiones más amplias del ADN.

"El 28,6% de las participantes presentó alguna alteración en el grupo de 100 genes analizados, mientras que al ampliar el estudio a otras regiones del ADN el porcentaje alcanzó el 35,4%. Sin embargo, "no se observaron diferencias significativas entre las mujeres que habían recibido quimioterapia y las que no", afirma Biomand a través de una nota.

Asimismo, el estudio apunta a que las alteraciones más relacionadas con el daño producido por algunos tratamientos fueron "muy poco frecuentes" más de diez años después del diagnóstico, según los resultados del estudio.

"La presencia de CHIP no significa que una persona tenga leucemia u otra enfermedad hematológica, aunque en algunos casos puede asociarse a un mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares o enfermedades de la sangre", afirman lo investigadores. Por ello, consideran "relevante" conocer la evolución de estas alteraciones después de los tratamientos oncológicos.

El estudio, publicado en la revista científica 'The Breast', tiene como primeras autoras a la doctora Laura Gálvez y al doctor Iñaki Comino, coinvestigador responsable del grupo de IBIMA. También han participado en la investigación y en su dirección científica los doctores Javier Pascual y Emilio Alba, investigador responsable del grupo adscrito al instituto.

Según sus autores, se trata del "primer estudio que analiza estas alteraciones en supervivientes de cáncer de mama" a tan largo plazo mediante un análisis genético amplio.

No obstante, los investigadores advierten de que los resultados "no permiten determinar qué ocurre durante los primeros años posteriores a la quimioterapia" ni descartan que algunas pacientes puedan desarrollar cambios genéticos concretos.

En este sentido, señalan que algunas alteraciones podrían aparecer durante el tratamiento o poco después y disminuir posteriormente. "Serán necesarios nuevos estudios con muestras recogidas en distintos momentos para conocer mejor su evolución desde el diagnóstico hasta la supervivencia a largo plazo", han apuntado.