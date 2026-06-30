Una investigación insta a considerar el calor extremo para diseñar estrategias saludables para la población adolescente

Archivo - Un chico se moja la cabeza, a 12 de agosto en Madrid (España). ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación en la que ha participado la Universitat de València advierte de la importancia, en un contexto en el que el aumento de las temperaturas es una constante, de considerar las condiciones ambientales al desarrollar políticas y estrategias dirigidas a fomentar hábitos saludables entre la población joven".

Este estudio analiza cómo afecta el calor al tiempo diario que dedica la población adolescente a hacer deporte. La investigación, publicada en la revista 'Environmental Epidemiology' cuenta con la participación de la investigadora de la Universitat de València Carmen Íñiguez (Departamento de Estadística e Investigación Operativa).

En los últimos años, se han registrado temperaturas de calor récord que empujan a la necesidad de comprender sus repercusiones, incluidas las que afectan a la salud humana, como los hábitos relacionados con el ejercicio. En este sentido, el equipo de autores destaca que el calentamiento global ha elevado la temperatura media de la superficie terrestre en aproximadamente 1,6 °C durante el periodo de 2011 a 2020 en comparación con la referencia de 1850 a 1900.

El objetivo de la investigación es evaluar si la exposición a la temperatura ambiental se asocia con el tiempo que la población joven dedica a la actividad física de diferente intensidad. Para lo cual, se ha examinado la conducta de 531 españoles de 9,8 a 17,5 años y 1.316 neerlandeses de 10,3 a 15,6 años. El método del estudio ha consistido en analizar la exposición a la temperatura en el domicilio de los grupos participantes con datos de movimiento registradas mediante relojes de pulsera, detalla la universidad valenciana en un comunicado.

La actividad física durante la juventud es fundamental para establecer hábitos de movimiento duraderos y promover una buena salud cardiometabólica, psicológica y del desarrollo. Aun así, según destaca la publicación, más del 80 % de los adolescentes a nivel mundial no realiza actividad física suficiente.

Entre los 5 y los 17 años, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, pero muchos adolescentes no lo logran. En 2019, "solo el 37 % de los españoles entre 8 y 16 años se ejercitaba lo suficiente", indica el grupo de trabajo.

Los resultados revelan que los días más calurosos se relacionan con un aumento de la actividad física, pero de una manera moderada, como andar o ir en bicicleta, mientras que las actividades más enérgicas, como correr o realizar ejercicio intenso, quedan relegadas.

Estos hallazgos subrayan la relevancia de tener en cuenta la temperatura ambiente al diseñar intervenciones relacionadas con la actividad, especialmente en el escenario del cambio climático.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS

"Ya estamos viviendo un aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos", destaca Carmen Íñiguez, y esto "pone de relieve la importancia de considerar las condiciones ambientales al desarrollar políticas y estrategias dirigidas a fomentar hábitos saludables entre la población joven", añade.

La información obtenida sobre los días de verano muy calurosos es limitada, "por lo que puede que no refleje las condiciones en las cuales el calor se convierte en una barrera más fuerte", indica el equipo investigador.

Por ello, concluyen que hay que profundizar más en esta línea de estudio, para comprender qué condiciones térmicas favorecen estilos de vida activos, ya que los fenómenos extremos del futuro podrían plantear nuevos desafíos.