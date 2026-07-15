La inversión pública en trasplantes hepáticos genera retorno económico positivo, según un estudio

Extracción de hígado. - UPF

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha revelado que la inversión pública en trasplantes hepáticos genera un retorno social y económico a largo plazo.

El trabajo, publicado en la revista 'Health Economics Review', es "el primero" que hace un balance global del impacto de estas intervenciones no solo desde la perspectiva de la salud, sino también desde la vertiente económica y social, informa la UPF en un comunicado de este miércoles.

El estudio indica que los pacientes trasplantados de hígado aportan al menos 100 millones de euros anuales a la economía española, lo que supera la inversión anual en trasplantes de hígado, que se sitúa alrededor de los 75 millones.

Si también se tienen en cuenta los costes del tratamiento postintervención, la inversión subiría a un total de 90 millones de euros anuales.

BALANCE POSITIVO DESDE 2010

Los costes de la operación y el retorno económico comenzaron a estabilizarse a principios de 2010, cuando también se estabilizó la cifra de trasplantes anuales alrededor de 1.200; desde entonces, el balance es "claramente positivo".

Esto se debe a las contribuciones económicas de los pacientes en edad de trabajar --población activa--, aunque los niños trasplantados "acabarán haciendo lo mismo a más largo plazo".

La investigación también revela que, mientras en la década de los 80 los pacientes ganaban de media 10 años de vida, la cifra oscila actualmente entre los 16 y los 20 años entre los adultos, y los 21 y 29 en niños.