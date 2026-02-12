La inversión en activos inmobiliarios sanitarios alcanza un máximo histórico de 1.358 millones de euros en 2025

Archivo - Atención hospitalaria. - CECILIE_ARCURS // ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión en activos inmobiliarios del sector sanitario alcanzó 1.358 millones de euros en 2025, lo que supone el mejor ejercicio inversor hasta la fecha para este mercado, según recoge el informe 'Healthcare en España', elaborado por la consultora inmobiliaria Colliers.

Según ha explicado Colliers, este volumen "sin precedentes" se apoya en un entorno macroeconómico más estable y en factores estructurales como el envejecimiento de la población, la mayor penetración del seguro privado y la creciente profesionalización de los operadores.

El mercado de residencias de mayores volvió a liderar la inversión sanitaria en 2025, alcanzando 867 millones de euros. "El interés inversor en residencias de mayores responde a una necesidad estructural no cubierta. El reto está ahora en acelerar el desarrollo de nueva oferta en ubicaciones con demanda sólida", ha señalado la directora de Healthcare en Colliers, Laura Díaz.

El informe apunta que son dos las operaciones que marcaron el mercado operativo de las residencias de mayores el pasado año. Por un lado, la entrada de Stepstone y Greykite en Vitalia, adquiriendo una participación mayoritaria; y, por otro, que el grupo Emera asumiera la gestión de ocho centros, seis operativos, propiedad de Cofinimmo y que originalmente iban a ser operados por CleceVitam.

Respecto a la oferta de camas, en 2025 el ratio de cobertura se situó en 4,01 por cada 100 habitantes mayores de 65 camas, por debajo de las cinco que se consideran como referencia, lo que se traduce en un déficit de 103.000 camas.

Para mantener en 2031 el ratio de cobertura de 2025, Colliers estima que, en los tres próximos años, se deben desarrollar 30.000 nuevas camas. Esto implica el desarrollo de 100 residencias cada año, con una capacidad media de 100 camas, lo que representa una inversión anual de 1.100 millones de euros.

MERCADO HOSPITALARIO

En el ámbito hospitalario, el informe señala que el mercado ha estado marcado por la renovación del convenio Muface 2025-2027, con un importe de 4.808 millones de euros, y por el crecimiento sostenido del seguro privado, que alcanza ya a 13 millones de asegurados, el 26,5 por ciento de la población.

La inversión en activos hospitalarios alcanzó 411 millones de euros en 2025 con un claro refuerzo de la posición de los operadores líderes en sus respectivas áreas de influencia.

Para 2031, una vez ejecutada la hoja de ruta en curso, el ratio de cobertura de camas privadas hospitalarias se situará en un 3,68. Para mantener en 2031 el actual ratio de cobertura, que se encuentra en 4,04, el informe indica la necesidad de desarrollar 5.500 nuevas camas hospitalarias privadas en los próximos dos años, lo que equivale a una inversión anual aproximada de 1.230 millones de euros.

Por su parte, el segmento de 'senior living' continúa ganando tracción en España, que se consolida como uno de los destinos más atractivos para las personas mayores en Europa. El año pasado, la inversión en este segmento alcanzó 80 millones de euros, con la entrada de nuevos modelos residenciales y alianzas estratégicas orientadas tanto a formatos de costa como urbanos.

A pesar de que la oferta actual sigue siendo limitada, algo más de 4.000 unidades operativas, Colliers apunta que el creciente interés inversor y los proyectos anunciados permiten anticipar que la capacidad instalada podría duplicarse hasta 8.000 unidades en los próximos cinco años.

"El récord de inversión alcanzado en 2025 confirma el interés estructural del capital por el sector sanitario español. La clave para los inversores estará en combinar una lectura precisa de la demanda con modelos operativos y ubicaciones capaces de generar valor de forma sostenida", ha concluido Laura Díaz.