Internistas destacan su papel en el abordaje integral de osteoporosis por la frecuente polimedicación y comorbilidades

Archivo - Imagen de recurso fractura de fémur. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / CREVIS2 - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La médica internista Rosa Arboiro, miembro del Grupo de Trabajo de Osteoporosis de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), ha reivindicado las consultas de medicina interna como el "entorno adecuado" para ofrecer una atención integral a los pacientes de osteoporosis, dada la frecuente presencia de polimedicación y comorbilidades.

Así lo ha defendido en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora este martes, ante la evidencia obtenida a partir del registro OSTEOMED, que revela que esta patología que debilita los huesos afecta a pacientes con una importante carga de enfermedad y que un manejo óptimo debe ir más allá de considerar la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura.

Según datos publicados en la 'Revista Clínica Española' a partir de un análisis de OSTEOMED, que incluye las características clínicas y la evolución de más de 2.000 pacientes, uno de cada cinco presenta antecedentes de fractura y el 17,2 por ciento tiene una fractura vertebral confirmada.

Además, el 32 por ciento de los pacientes presenta hipertensión arterial y el 28 por ciento, alteración del colesterol y otros lípidos en la sangre, conocido como dislipidemia, lo que refleja la frecuente coexistencia de otras enfermedades.

Sobre el impacto de otras enfermedades en la osteoporosis, la SEMI ha apuntado que un estudio publicado en 'Archives of Osteoporosis' en 2025, realizado con 344 pacientes de OSTEOMED, constató que tener varias enfermedades no se relacionaba con una mayor pérdida de densidad mineral ósea en la columna lumbar, el cuello de fémur o la cadera.

Sin embargo, algunas patologías concretas, como los cálculos renales o litiasis renal, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, se asociaron con cambios menos favorables en las mediciones de salud ósea de la cadera. Los resultados apuntan a la importancia de valorar la situación clínica global de cada paciente.

INFLUENCIA DE LA POLIMEDICACIÓN

Otro estudio publicado en 'European Journal of Clinical' Pharmacology en 2023, con 993 pacientes de OSTEOMED en tratamiento para la osteoporosis, analizó si otros medicamentos podían influir en el riesgo de sufrir nuevas fracturas.

Según mostraron los resultados, la mayoría de los medicamentos analizados, distintos a los utilizados para tratar la osteoporosis, no se asociaron con cambios significativos en el riesgo de nuevas fracturas. En cambio, el letrozol, para tratar el cáncer de mama hormonodependiente, y los corticoides orales, para tratar distintas enfermedades, sí se asociaron con un mayor riesgo de fractura.

Por su parte, los resultados de un estudio publicado en 'Aging Clinical and Experimental Research' en 2022, con 993 pacientes de OSTEOMED y al menos un año de seguimiento, concluyó que, en general, la edad, el sexo y el número de enfermedades no parecen influir de forma significativa en la probabilidad de reducir el riesgo de sufrir nuevas fracturas.

No obstante, se observaron algunas excepciones, entre ellas, la probabilidad de mejoría fue mayor en los hombres tratados con vitamina D, en los pacientes sin otras enfermedades que recibían vitamina D y en aquellos con tres o más enfermedades que tomaban calcio.

Además, el estudio observó una mayor probabilidad de mejoría en los pacientes tratados con medicaciones para la osteoporosis como el risedronato y la teriparatida. Aunque los resultados sugieren que tener varias enfermedades no implica necesariamente una peor respuesta al tratamiento para la osteoporosis, destaca la importancia de tener en cuenta la situación clínica de cada paciente al tomar decisiones terapéuticas.

"Los resultados de OSTEOMED refuerzan la necesidad de entender la osteoporosis dentro de la realidad clínica de cada paciente", ha subrayado Rosa Arboiro, quien ha reivindicado la necesidad de tener en cuenta tanto la salud ósea del paciente como el conjunto de su situación clínica.

El Grupo de Trabajo de SEMI ha lanzado el díptico 'Guía práctica para pacientes y familiares', en el que resume qué es la osteoporosis, qué personas tienen riesgo de osteoporosis, cómo se diagnostica y se vigila, qué puede hacer cada persona para cuidar sus huesos y por qué un paciente no debe suspender el tratamiento pautado por el médico por su cuenta. El documento destaca que el objetivo principal debe ser siempre evitar nuevas fracturas.