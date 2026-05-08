Intensivistas recomiendan la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel para atender a los pasajeros del Hondius

Archivo - Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital La Paz - HOSPITAL LA PAZ - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), a través de su Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis, y una vez se van conociendo más datos epidemiológicos y clínicos sobre el brote de hantavirus, recomiendan que los Servicios de Medicina Intensiva atiendan a los pasajeros de Hondius en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Estos espacios están especialmente diseñados para el manejo de pacientes con las denominadas 'Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo', "entre las cuales, después de los datos conocidos en las últimas horas, hay que considerar a este brote de hantavirus".

Además, para la atención de estos pacientes, debe dotarse a todo el personal de los equipos de protección individual adecuados, y evitar así un posible contagio de los sanitarios. Y deben adaptarse a este brote por hantavirus los protocolos existentes de manejo clínico de fiebres hemorrágicas virales.

La SEMICYUC quiere "agradecer y reconocer públicamente el trabajo, la implicación y la generosidad de todos los profesionales sanitarios", especialmente a los intensivistas y a la enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos, que ya se han formado y atendido previamente a pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo (Ébola, infección por virus de Crimea-Congo por ejemplo) y que, con toda seguridad, "atenderán de un modo excelente desde el punto de vista científico y humano si un paciente afectado por este brote de hantavirus requiere ser atendido en un hospital español".