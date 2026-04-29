Intensivistas llaman a consolidar las áreas de Neuro-UCI para pacientes neurocríticos

Archivo - Paciente de cuidados intensivos. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha llamado a consolidar las áreas de Neuro-UCI para pacientes neurocríticos, ya que una atención especializada se ha asociado con mejor supervivencia y mejores resultados funcionales que la no especializada.

"Manejar con certidumbre en la UCI a estos pacientes es decisivo, sobre todo porque no solo importa la lesión inicial, sino también evitar la lesión cerebral secundaria, que puede venir causada por hipoxia, hipotensión, edema cerebral, hipertensión intracraneal, fiebre", ha explicado el médico intensivista Jon Pérez Bárcena, del Hospital Universitario Son Espases de Palma.

Este asunto ha sido abordado este miércoles durante la apertura de las V Jornadas de los Aspectos Clínicos de los Pacientes Neurocríticos de la SEMICYUC, que se celebran en Madrid hasta este jueves, y están dirigidas por el jefe de sección de la UCI de Trauma del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y vicepresidente de la SEMICYUC, Mario Chico, y el propio Pérez Bárcena.

Este último especialista ha señalado que los pacientes neurocríticos necesitan una vigilancia "muy estrecha" y "decisiones rápidas", además de que "pequeños cambios" que sufran en la presión arterial, la oxigenación, la ventilación o el nivel de consciencia "pueden traducirse en un empeoramiento neurológico importante".

Por su parte, el presidente de la SEMICYUC, José Garnacho, ha destacado que el manejo de los pacientes neurocríticos precisa de un equipo multidisciplinar, "liderado por intensivistas", para mejorar su pronóstico vital y funcional.

En este marco, las Neuro-UCI no se centran solo en la supervivencia del paciente, sino en conseguir este objetivo con la mejor función neurológica posible y preservando la viabilidad del tejido cerebral.

AVANCES EN LA ATENCIÓN

El presidente de la SEMICYUC ha destacado que, en los últimos años, se han producido progresos que han mejorado el pronóstico de estos enfermos críticos, gracias al mejor conocimiento de la fisiopatología, una mejor monitorización, la introducción de tratamientos más efectivos y la prevención de la aparición de complicaciones infecciosas o de otro tipo.

A este respecto, Pérez Bárcena ha puesto en valor el avance hacia una monitorización "neurológica multimodal", que no observa solo la tensión arterial o la saturación de oxígeno, sino también parámetros como la presión intracraneal, oxigenación cerebral, Doppler transcraneal o metabolismo cerebral, lo que "permite detectar antes el deterioro y ajustar el tratamiento de forma más individualizada".

Estos avances van de la mano de una medicina intensiva más personalizada. "En vez de aplicar objetivos iguales para todos, hemos de adaptar el tratamiento al tipo de lesión, al patrón de monitorización y a la respuesta del propio cerebro del paciente. Individualizar la presión de perfusión y la oxigenación es el camino a seguir", ha añadido.

La sociedad médica ha resaltado que la creación de unidades Neuro-UCI implica una apuesta por equipos especializados de neurointensivistas, que necesitan de una formación concreta y, en este sentido, las Jornadas que se celebran en Madrid incluyen talleres de neuromonitorización multimodal, Doppler transcraneal, pupilometría y manejo de la temperatura.