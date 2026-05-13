Integrar el valor social en la evaluación de tecnologías sanitarias "mejora la calidad de las decisiones"

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Jaime Espín, ha destacado que integrar el valor social en los modelos de evaluación de tecnologías sanitarias "mejora la calidad de las decisiones y permite reflejar mejor el impacto de las innovaciones en la práctica clínica y en los resultados en salud".

Así lo ha señalado durante el encuentro 'Perspectivas en valor social', en el que Roche Farma España ha reunido a profesionales sanitarios y 45 representantes de 25 asociaciones de pacientes con el objetivo de analizar cómo incorporar el valor social en la evaluación de medicamentos y avanzar hacia un modelo de toma de decisiones más equitativo, sostenible y centrado en las personas.

A juicio de Espín, se debe evolucionar hacia modelos más amplios de evaluación que no se centren solo en variables clínicas y económicas, sino que incorporen otras dimensiones como la calidad de vida, la equidad en el acceso o el impacto en el entorno del paciente.

La misma opinión ha expresado el director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma España, Federico Plaza, quien ha destacado que "un medicamento verdaderamente innovador trasciende el beneficio clínico, ya que añade un beneficio que va más allá de su eficacia y seguridad y que debe ser justamente valorado en su evaluación", ya que "es esencial", aunque "cuesta" verlo "desde fuera".

Como ejemplos de estos beneficios, Plaza ha apuntado al caso de una persona que puede volver a trabajar gracias a un tratamiento o que puede ser más independiente sin tener que recurrir a la ayuda de un familiar o cuidador para realizar tareas cotidianas o para ir al hospital a recibir el tratamiento.

La directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, Esther Elena García Carpintero, ha continuado en esta línea señalando que los modelos deben considerar costes más allá del ámbito sanitario, como los relacionados con cuidados informales, los gastos de bolsillo o las pérdidas de productividad, para "reflejar de forma más completa el impacto de las enfermedades y sus tratamientos en la sociedad".

Con el objetivo de apoyar la evaluación del valor social, a lo largo del encuentro se han analizado herramientas como la perspectiva social en la evaluación económica, el retorno social de la inversión (SROI) o los enfoques de decisión multicriterio (MCDA). Asimismo, la jornada ha incluido sesiones centradas en el nuevo marco de acceso a los medicamentos, la incorporación de la perspectiva social en la evaluación económica y el papel de los pacientes como agentes clave en la definición del valor en salud.