El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega realiza la primera cirugía oftalmológica con 3D inmersivo en España

Imagen de la intervención. - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA
MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ha informado de que ha realizado la primera cirugía en España con el microscopio quirúrgico 'Leica Proveo 8X', equipado con un sistema de visualización tridimensional 3D que permite al cirujano operar con una imagen inmersiva en alta definición, mejorando la percepción de profundidad y el control de los movimientos quirúrgicos.
Según el Instituto, esta tecnología aporta además una mejora sustancial en la ergonomía, al permitir una postura más natural y relajada del cirujano durante intervenciones de alta precisión. Además, todo el equipo médico puede compartir la misma visión quirúrgica en tiempo real, lo que optimiza la coordinación en quirófano y refuerza el valor docente del procedimiento, con aplicaciones directas en la formación de nuevos especialistas.
"Estamos ante una tecnología que cambia no solo la forma de operar, sino también la manera de trabajar en equipo y de enseñar cirugía en quirófano", ha señalado el Luis Fernández-Vega, quien ha llevado a cabo la intervención.
La cirugía con el microscopio 'Leica Proveo 8X' en el Instituto Oftalmológico FernándezVega se ha realizado con el acompañamiento y soporte tecnológico de BVI Iberia, cuya colaboración asegura que ha sido clave para la implementación de este avance en condiciones clínicas reales.