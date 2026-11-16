El Instituto de Neurociencias Vithas se refuerza con unidades especializadas en todas las etapas de la vida

Imagen de la jornada. - VITHAS

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Neurociencias Vithas (INV) ha anunciado la incorporación de nuevos equipos médicos y unidades especializados en patologías neurológicas que abarcan todas las etapas de la vida, desde la infancia y adolescencia hasta la edad adulta y los séniors, y todas las áreas de conocimiento, como neuropediatría, tecnopatías, urgencias neurológicas, neurocirugía y neurorrehabilitación.

Según Vithas, con esta ampliación de su cartera de servicios, los hospitales universitarios Vithas Madrid La Milagrosa, Vithas Madrid Aravaca y Vithas Madrid Arturo Soria ofrecerán un abordaje interdisciplinar y un tratamiento personalizado, con profesionales "altamente especializados" y "con gran trayectoria en las distintas áreas de la neurología".

De este modo, el INV en Madrid refuerza su modelo asistencial con una organización basada en unidades clínicas de alta especialización. Bajo la dirección de David Ezpeleta, médico neurólogo, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología y del Consejo Español del Cerebro, el Instituto de Neurociencias Vithas en Madrid ofrece un abordaje lineal de enfermedades complejas desde la infancia hasta la edad sénior.

Vithas subraya que el INV ha organizado su estructura asistencial en unidades especializada: Trastornos Neurológicos Funcionales, Cefaleas, Neurología Cognitiva y Conductual, Trastornos del Movimiento, Neuroinmunología y Neurooncología, Neuropediatría y Neurología de Transición, Trastornos del Sueño y la Vigilia, Neurofisiología Clínica, Epilepsia y Neurología General.

"Este refuerzo nos permite ofrecer una atención neurológica más precisa, interdiciplinar y centrada en el paciente, con un enfoque que combina ciencia, tecnología y humanización. Contar con un equipo multidisciplinar de excelencia nos permite avanzar hacia una neurología a la carta y cada vez más individualizada para garantizar una oferta diagnóstica y terapéutica actualizada y de vanguardia", apostilla", ha señalado Ezpeleta.

El grupo destaca que, a nivel nacional, el INV se configura como un ecosistema clínico-tecnológico que integra diagnóstico avanzado, terapias innovadoras y seguimiento personalizado. Entre sus servicios destacan la cirugía mínimamente invasiva, la estimulación cerebral profunda, la neuroestimulación no invasiva, los tratamientos modificadores de enfermedad y la participación en ensayos clínicos.

JORNADA CIENTÍFICA

Vithas ha abordado la puesta a punto del INV, transversal a los 22 hospitales de la compañía, en una jornada científica en la que expertos del grupo y de otros centros hospitalarios han analizado los avances más recientes de la especialidad y los nuevos desafíos clínicos actuales, así como el valor del trabajo interdisciplinar y en red en la atención al paciente neurológico.

A lo largo de cuatro mesas de trabajo, los expertos han analizado cuestiones como los trastornos del sueño en la infancia y la adolescencia, la genética aplicada a la neuropediatría, el abordaje del ictus, las crisis epilépticas, las cefaleas de alto riesgo, los avances en neurocirugía funcional y las nuevas aplicaciones de tecnología como la estimulación magnética transcraneal, la robótica, la realidad virtual o las interfaces cerebro-computadora.

"Desde hace cinco años, el Instituto de Neurociencias Vithas representa muy bien nuestra forma de entender la medicina: el conocimiento que no se comparte, pierde una parte importante de su valor", ha destacado el CEO de Vithas, Pedro Rico.

El modelo de Institutos Vithas, añade, "no es solamente una suma de excelentes especialistas, sino una red de conocimiento capaz de conectar profesionales, hospitales, disciplinas y experiencias clínicas; de compartir protocolos y buenas prácticas; y, sobre todo, de conseguir que ese conocimiento llegue al paciente, con independencia del centro en el que sea atendido".

Una idea que comparte el director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas, David Baulenas, quien además ha puesto en valor el abordaje multidisciplinar que requieren las enfermedades neurológicas, "y esto solo se consigue en entornos como el del Instituto de Neurociencias Vithas".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta-Etessam, ha clausurado la jornada destacando que la neurología avanza hacia una creciente especialización para ofrecer respuestas cada vez más precisas a cada patología.

"El futuro de la neurología va a necesitar centros superespecializados", ha resaltado Porta-Etessam, poniendo en valor el modelo impulsado por el INV. Además, ha subrayado que encuentros como este permiten ampliar la visión de los retos y unidades de la especialidad: "Esta jornada te abre todavía más la mente hacia todo lo que viene y todo lo que podemos hacer en un futuro".