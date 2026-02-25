La inserción de un tubo de respiración antes del ingreso hospitalario por un traumatismo grave salva vidas

Archivo - Intubación, UCI - SUDOK1/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con traumatismos que necesitan urgentemente un tubo de respiración tienen más probabilidades de sobrevivir si el tubo se inserta antes de llegar al hospital en comparación con la inserción posterior, sugiere un estudio de modelado dirigido por investigadores del University College London (UCL) y Severn Major Trauma Network, ambos en Reino Unido.

Así, los resultados de este nuevo análisis respaldado por inteligencia artificial (IA), publicado en 'The Lancet Respiratory Medicine', proporcionan la evidencia más sólida hasta el momento de que la anestesia de emergencia prehospitalaria con intubación salva vidas cuando se administra a quienes más la necesitan.

En concreto, los investigadores descubrieron que la intubación de emergencia prehospitalaria de pacientes con traumatismos de alto riesgo podría mejorar la supervivencia a los 30 días en un 10,3% y podría salvar 170 vidas cada año en el Reino Unido.

El trauma es la principal causa de muerte en niños y adultos menores de 40 años en Inglaterra y Gales. Sin embargo, existe una falta de evidencia de alta calidad sobre el mejor momento para iniciar ciertos tipos de atención para pacientes con traumatismos graves, como la inserción de tubos de respiración.

La intubación prehospitalaria debe ser administrada por un equipo de cuidados intensivos avanzado, especialmente capacitado y equipado para administrar la anestesia necesaria para facilitar la inserción de tubos de respiración. En el Reino Unido, actualmente solo los servicios de ambulancia aérea ofrecen esta técnica.

Los investigadores dicen que sus hallazgos podrían informar los debates sobre políticas de financiación de equipos especializados de cuidados críticos prehospitalarios, que podrían incluir financiación pública para ambulancias aéreas o financiación de formación adicional para equipos de ambulancias terrestres, de modo que a más pacientes con traumatismos graves de alto riesgo se les puedan insertar tubos de respiración antes de llegar al hospital.

La primera autora conjunta, la doctora Amy Nelson (UCL Queen Square Institute of Neurology y King's College de Londres), comenta: "La vía aérea es una prioridad máxima en los traumatismos graves, pero la cuestión de si debemos intubar antes de la llegada al hospital no está resuelta porque no podemos realizar éticamente un ensayo aleatorio. Las decisiones sobre atención de emergencia que se toman antes del ingreso hospitalario dependen de la combinación de numerosas mediciones realizadas bajo presión. Utilizamos estas mediciones para responder a la pregunta paso a paso: primero, construimos un modelo de aprendizaje automático para identificar a los pacientes de alto riesgo. Posteriormente, modelamos el impacto de la intubación temprana en este grupo, lo que nos demostró que la intubación prehospitalaria salva vidas".

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 6.467 pacientes con traumatismos tratados en el Centro de Traumatismos Mayores del Hospital Southmead de Bristol (Reino Unido).

Los investigadores utilizaron modelos asistidos por IA para predecir quiénes necesitarían intubación y quiénes probablemente sobrevivirían, a fin de aislar el impacto de la intubación de otros factores, como la gravedad de la lesión. Para facilitar su análisis, desarrollaron un nuevo modelo de aprendizaje automático, denominado 'Intub-8', que predijo los resultados basándose en ocho mediciones prehospitalarias recopiladas de forma rutinaria.

Los investigadores descubrieron que entre los pacientes de alto riesgo que el modelo identificó como necesitados de intubación (229 pacientes), aquellos que la recibieron antes de llegar al hospital tenían un 10,3% más de probabilidades de sobrevivir (dentro de un período de 30 días) en comparación con aquellos que no la recibieron.

Al ampliar sus hallazgos en relación con la incidencia nacional de traumatismos, los investigadores estiman que si a cada paciente con traumatismo que necesitara intubación prehospitalaria se le administrara, se podrían salvar 170 vidas cada año en el Reino Unido, aproximadamente una vida salvada cada dos días.

Además, realizaron un análisis de costo-efectividad y descubrieron que los ahorros en costos serían de alrededor de 101 millones de libras (116 millones de euros) anuales para el Reino Unido, debido a los menores costos de atención adicional y las vidas salvadas.

El profesor Parashkev Nachev (Instituto de Neurología Queen Square de la UCL), coautor principal, expone: "En Medicina, la acción y la inacción no son moralmente asimétricas. Cuando no podemos contar con evidencia de ensayos controlados aleatorizados para una intervención, debemos utilizar la mejor alternativa disponible: la inferencia causal a partir de datos del mundo real, con la ayuda de inteligencia artificial, la única tecnología capaz de abordar la complejidad de los sistemas biológicos".

Los autores señalan que los hallazgos son específicos de un entorno mixto rural y urbano del Reino Unido, donde equipos médico-paramédicos altamente capacitados realizan todas las intubaciones prehospitalarias. El beneficio en la supervivencia puede variar en otros sistemas de salud o contextos nacionales, por lo que se necesita más investigación para examinar los resultados a largo plazo y las posibles complicaciones.

El estudio fue financiado por Wellcome y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Centro de Investigación Biomédica UCLH.