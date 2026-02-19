La inseguridad clínica y la falta de tiempo dificultan diagnosticar el vértigo, según un estudio

Un profesional realizando las maniobras para detectar vértigo benigno. - IDIAPJGOL

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJGol) identifica la falta de tiempo, la inseguridad clínica y la dificultad para interpretar el nistagmo (movimientos involuntarios y rápidos de los ojos) como "principales obstáculos" para que un médico de familia aplique las maniobras recomendadas para diagnosticar el vértigo posicional paroxístico benigno en atención primaria.

El trabajo, publicado en la revista 'BMJ Open', analiza por qué estas técnicas aún no se han incorporado de forma rutinaria a la práctica clínica pese a estar avaladas por las guías, informa el IdiapJGol en un comunicado este jueves.

El trabajo se basa en 4 grupos focales con 34 médicos de familia de 4 equipos de atención primaria de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y recoge sus experiencias y percepciones sobre el abordaje del vértigo en la consulta.

EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES

Los médicos participantes explican que las expectativas de los pacientes también condicionan el abordaje del vértigo benigno: según los profesionales preguntados, muchos pacientes prefieren la medicación para aliviar los síntomas y muestran "reticencia" a las maniobras físicas, particularmente si han tenido una mala experiencia anterior.

La situación contribuye a reforzar la "inercia" del tratamiento farmacológico, que los participantes describen como una práctica habitual en el sistema sanitario, pese a que las guías clínicas recomiendan priorizar las maniobras diagnósticas y terapéuticas y evitar medicación innecesaria.

AHORRAR TIEMPO Y CONSULTAS

La investigadora del IdiapJGol y primera firmante del estudio, Alicia Rullan-Rabassa, ha destacado que aplicar las maniobras de forma más sistemática "podría ahorrar tiempo y evitar consultas repetidas".

El equipo considera necesario reforzar la formación práctica "con actualizaciones periódicas", contar con profesionales referentes y tener herramientas digitales que faciliten la aplicación de las técnicas y la interpretación del nistagmo.