La innovación farmacéutica suma en 2025 más de un centenar de nuevas opciones terapéuticas para los pacientes europeos

Archivo - Medicamentos. - MAGNETCREATIVE/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La innovación farmacéutica ha dejado en 2025 un año de alto impacto clínico y diversificación terapéutica, ya que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en ingles) autorizó la comercialización de 104 medicamentos, de los que 38 son nuevos principios activos, según destaca Farmaindustria.

Además, añade, 16 de estos nuevos medicamentos son huérfanos, dirigidos al tratamiento de enfermedades raras o poco frecuentes, y cuatro corresponden a terapias avanzadas, un ámbito que "refleja la evolución de la investigación hacia medicamentos cada vez más precisos y personalizados".

El balance de la EMA incluye también seis medicamentos incluidos en el programa PRIME, destinado a tratamientos que cubren necesidades médicas no cubiertas, así como tres evaluaciones aceleradas. "El uso masivo de vías aceleradas, autorizaciones condicionales y excepcionales, con un cumplimiento de las metas de revisión, demuestran una colaboración eficiente", añaden.

Para la directora de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros, "los datos de la EMA muestran novedades en la innovación farmacéutica, en muchos casos con procedimientos acelerados, a través del programa PRIME o mediante autorizaciones condicionales o excepcionales".

"El reto ahora es dar respuesta a nivel nacional para incluirlos en la financiación de una manera predecible, teniendo en cuenta que, en la actualidad, el acceso a la innovación en España puede estar cada vez más condicionado por un entorno geopolítico y regulatorio global que obliga a competir en plazos, reglas y capacidad para atraer inversión, y no solo en precio. La dinámica de acceso se produce en un entorno internacional competitivo, donde se debe considerar que las compañías priorizan secuencias de lanzamiento considerando previsibilidad regulatoria, tiempos y condiciones de acceso", afirma.

Asimismo, desde la patronal recuerdan que la autorización europea es un "paso fundamental, pero no el final del camino". Para que exista progreso clínico y la innovación despliegue todo su valor sanitario y social, "los medicamentos deben llegar de forma efectiva a los pacientes a través de procedimientos nacionales de evaluación, financiación y acceso ágiles, predecibles y orientados al valor y, adicionalmente, sin demora a nivel de las CCAA".

"Es momento de conseguir reducir los tiempos de acceso, y garantizar que los medicamentos se incorporen en tiempo y forma, con equidad en todo el SNS, debe ser una prioridad compartida por todos los agentes del sistema", concluye Pineros.