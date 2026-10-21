La inmunoterapia y la terapia génica amplían las opciones de tratamiento de enfermedades de la sangre, según expertos

Imagen de #Hemato2026. - SEHH

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), María Victoria Mateos, ha destacado el potencial de la inmunoterapia y la terapia génica para ampliar las opciones de tratamiento de las enfermedades de la sangre, y ha subrayado la importancia de garantizar que estos avances lleguen a todas las personas que puedan beneficiarse de ellos.

"Estamos consiguiendo respuestas profundas y duraderas en pacientes que antes tenían muy pocas alternativas. Pero el verdadero avance es que cada persona pueda recibir el tratamiento adecuado en el momento adecuado, con independencia de dónde viva", ha destacado Mateos.

En este contexto, #Hemato2026 reunirá del 22 al 24 de octubre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo, el LXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el XLII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

#Hemato2026 reúne este año a 2.374 congresistas, lo que supone un nuevo récord de asistencia, y ha aceptado 1.107 de las 1.127 comunicaciones recibidas: 306 para presentación en sesión plenaria y sesiones orales, 667 como pósteres y 134 para publicación. El programa incluye 92 ponentes oficiales, 20 simposios oficiales y ocho encuentros con el experto.

El programa científico, dirigido principalmente a especialistas en hematología y otros profesionales sanitarios inscritos, incorpora PLATEA #Hemato2026 como un espacio informativo abierto a los congresistas con una agenda paralela a las sesiones científicas oficiales.

De forma complementaria, la campaña divulgativa 'Acércate a la hematología' trasladará estos avances a la población general en el centro de Bilbao. La presentación en rueda de prensa pone el foco en cómo la innovación científica se traduce en más opciones de tratamiento y en una mejor calidad de vida para los pacientes.

Durante #Hemato2026 también se abordará cómo las terapias CAR-T utilizan linfocitos del propio paciente, modificados para reconocer y atacar las células tumorales. Los anticuerpos biespecíficos actúan como un puente que facilita que las células defensivas reconozcan las cancerosas. Ambas estrategias forman parte de la inmunoterapia y han ampliado las alternativas frente a determinados tipos de leucemias, linfomas y mieloma múltiple.

Jordi Esteve, presidente del Comité Científico de la SEHH de #Hemato2026, destaca que el potencial de las CAR-T sigue en desarrollo: "Investigamos nuevas dianas y cambios en el diseño de estas células para aumentar su eficacia y reducir la toxicidad. También estudiamos cómo utilizarlas antes en la evolución de algunas enfermedades. El desafío es que un tratamiento tan complejo resulte accesible y sostenible".

TERAPIA GÉNICA PARA REDUCIR LA CARGA DE LAS ENFERMEDADES HEREDITARIAS

En el encuentro los expertos también tratarán cómo la innovación está transformando las enfermedades de la coagulación. En la hemofilia, la terapia génica busca que el organismo produzca el factor de coagulación que falta o es insuficiente, con el objetivo de reducir los sangrados y la necesidad de tratamiento preventivo. Su indicación requiere una valoración individual y seguimiento especializado.

"La terapia génica para la hemofilia ya es una realidad clínica en España. El reto ahora es identificar a los pacientes candidatos y garantizar un acceso equitativo. Nuestro objetivo no es solamente evitar los sangrados, sino conseguir que las personas puedan vivir con menos limitaciones impuestas por su enfermedad", afirma María Teresa Álvarez, presidenta de la SETH.

La inteligencia artificial es otro de los ejes del encuentro, tanto en el diagnóstico de los cánceres hematológicos como en los trastornos hemorrágicos. Según los experto, su capacidad para analizar información clínica y pruebas complejas puede apoyar decisiones más individualizadas, siempre con validación y supervisión profesional.