La inmunoglobulina intravenosa puede reducir el riesgo de nuevas infecciones en pacientes trasplantados

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) indica que la administración precoz de inmunoglobulina intravenosa (IGIV) podría reducir la aparición de nuevas infecciones en pacientes trasplantados con hipogammaglobulinemia.

El estudio, publicado en la revista 'Transplantation Direct' y realizado con la participación de varios hospitales españoles, incluyó a pacientes que habían sufrido una infección grave después del trasplante y presentaban una concentración de IgG inferior a 600 mg/dL.

Las infecciones son una complicación frecuente después de un trasplante y suelen tratarse con antimicrobianos. A pesar de ello, algunos pacientes desarrollan nuevos episodios infecciosos durante el seguimiento. El riesgo es mayor entre quienes presentan hipogammaglobulinemia, una alteración inmunitaria caracterizada por concentraciones reducidas de inmunoglobulina G (IgG).

Los participantes fueron distribuidos al azar en dos grupos. Ambos recibieron el tratamiento antimicrobiano habitual, pero a uno de ellos se le administraron además cinco dosis de IGIV durante aproximadamente tres meses. Al finalizar el seguimiento, el equipo comparó la aparición de nuevas infecciones entre los dos grupos.

Concretamente, los resultados sugieren que añadir IGIV al tratamiento estándar puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar nuevas infecciones. La terapia también se asoció con un aumento de las concentraciones de distintos anticuerpos frente a microorganismos.

UNA POSIBLE APLICACIÓN CLÍNICA

Los hallazgos respaldan una posible estrategia clínica: administrar IGIV a los pacientes trasplantados que desarrollan una infección grave y presentan una concentración de IgG inferior a 600 mg/dL. No obstante, al tratarse de un ensayo de fase 2, sus resultados deberán confirmarse en estudios más amplios antes de incorporar esta intervención de forma generalizada a la práctica clínica.

En la investigación participaron el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y el Hospital Universitario 12 de Octubre, en Madrid; el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander; y los hospitales universitarios Vall d'Hebron y de Bellvitge, en Barcelona.