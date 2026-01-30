La iniciativa 'Para Ti, Paliativos' ya cuenta con 60 entidades adheridas para concienciar sobre los cuidados paliativos

Archivo - Cuidados Paliativos. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La plataforma 'Para Ti, Paliativos' ha alcanzado este año las 60 entidades adheridas y se ha afianzado como una iniciativa de referencia en el ámbito sociosanitario dedicada a informar, sensibilizar y visibilizar los cuidados paliativos en España.

Este nuevo hito refleja el crecimiento sostenido de la plataforma y el consenso cada vez mayor del sector en torno a la necesidad de garantizar una atención paliativa integral, equitativa y centrada en las personas.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha experimentado una evolución constante y ha construido una red plural formada por sociedades científicas, asociaciones de pacientes, entidades asistenciales, fundaciones y organizaciones del ámbito académico. Todas ellas tienen el mismo objetivo de contribuir a un mayor conocimiento social de los cuidados paliativos y a la eliminación de las barreras que aún dificultan su acceso.

Las últimas incorporaciones a la plataforma han seguido reforzando su carácter diverso y abierto. Entre las adhesiones más recientes se encuentran la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia (ASOSUPAC), la Fundación Jiménez Díaz, la Cátedra We Care, la Asociación Andaluza de Cuidados Paliativos (SISU) y la Asociación Málaga Abraza.

En sus inicios, 'Para Ti, Paliativos' contaba con el respaldo de una decena de entidades del ámbito sanitario, entre las que se encontraban la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Pía Aguirreche, que se centraron en "la información rigurosa y la concienciación social".

Un año más tarde, la iniciativa cuenta con sesenta entidades que se han unido para impulsar la concienciación de los cuidados paliativos dentro de la atención sanitaria, lo que permite abordar los cuidados paliativos desde una perspectiva integral que combina el conocimiento científico, la experiencia clínica y la vivencia directa de las personas atendidas y sus familias.

La iniciativa, por lo tanto, trabaja para promover "una mayor comprensión social de este tipo de atención", y subraya su papel en el alivio del sufrimiento, el acompañamiento a pacientes y a familias y la mejora de la calidad de vida ante enfermedades graves, incurables o en situaciones de final de vida.