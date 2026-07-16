Archivo - La iniciativa de SEPAR para acercar la Medicina del sueño a la población culmina su acción tras recorrer 17 ciudades - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha anunciado la culminación de 'Sleep on the Road', su iniciativa ideada para acercar la Medicina del sueño a la población, la cual ha recorrido 17 ciudades españolas y ha tenido impacto en 6.421.000 ciudadanos.

Esta acción, considerada por esta sociedad científica como el eje central del 'Año SEPAR de los Trastornos Respiratorios del Sueño 2025-2026', ha consistido en un camión asistencial dotado con tecnología de última generación. A través de este modelo pionero de prevención, diagnóstico precoz, innovación tecnológica y divulgación científica se ha impulsado el cribado, la innovación y la divulgación en Medicina del sueño.

La campaña anual "ha supuesto un antes y un después en la divulgación de la Medicina del sueño en nuestro país", ha indicado el coordinador de la misma, el doctor Carlos Egea, quien ha añadido que, con 'Sleep on the Road', se ha conseguido "sacar la Medicina del sueño de las consultas y acercarla directamente a la ciudadanía, promoviendo la prevención, el diagnóstico precoz y la concienciación social sobre unos trastornos que continúan ampliamente infradiagnosticados.

En cuanto a los resultados obtenidos con esta actividad, desde SEPAR han explicado que se han realizado 1.428 evaluaciones clínicas del sueño, confirmando "la elevada carga de enfermedad y el importante infradiagnóstico de la apnea obstructiva del sueño (AOS)". Uno de cada tres ciudadanos evaluados presenta apneas observadas y únicamente el 37 por ciento tiene un riesgo bajo de padecer AOS, mientras que el 28 por ciento muestra un riesgo intermedio y el 35 por ciento, uno elevado.

MODELO INTEGRAL DE CRIBADO

Para obtener estos datos, los expertos han llevado a cabo un modelo integral de cribado que ha combinado cuestionarios clínicos validados, valoración antropométrica, análisis de síntomas y tecnología avanzada de cribado digital. Este ha puesto de manifiesto que el tiempo medio de descanso es de 6,2 horas diarias, claramente por debajo de las entre siete y ocho recomendadas para un sueño saludable.

Los síntomas más frecuentes detectados han sido los ronquidos (629 personas), el cansancio o la somnolencia diurna (573) y las apneas observadas durante el sueño (331). "'Sleep on the Road' ha demostrado que es posible acercar la Medicina del sueño a la sociedad mediante un modelo innovador, accesible y basado en la evidencia científica", ha insistido, por su parte, su coordinadora y directora del Programa Integrado de Investigación (PII) de Sueño de la SEPAR, la doctora Alejandra Roncero.

"Hemos conseguido detectar personas con alto riesgo que probablemente desconocían su enfermedad y, al mismo tiempo, sensibilizar a la población sobre la importancia del sueño saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mejorar la calidad de vida", ha continuado, para añadir que "estos resultados refuerzan la necesidad de seguir impulsando estrategias de detección precoz, investigación e innovación frente al enorme infradiagnóstico de la AOS".

Por último, y tras informar de que este camión ha acogido la celebración de siete cursos sobre trastornos del sueño dirigidos a más de 400 profesionales sanitarios, desde esta sociedad científica han recordado que el 'Año SEPAR de los Trastornos Respiratorios del Sueño' fue presentada, en sus comienzos, en el Senado.