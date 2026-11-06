La iniciativa 'Deja Tu Huella' detecta 3.262 nuevos casos de VIH en Urgencias tras realizar más de 366.000 pruebas

Archivo - Imagen de recurso de una prueba de VIH. - GVA - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Deja Tu Huella', impulsada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y Gilead Sciences, ha permitido identificar 3.262 nuevos casos de VIH en los servicios de Urgencias tras realizar 366.429 serologías, lo que equivale a un diagnóstico por cada 100 pruebas.

Según explican desde SEMES, estos resultados, que suponen alrededor del 20 por ciento de los nuevos casos de VIH detectados de nivel nacional, consolidan el papel de Urgencias en la detección de una infección que puede pasar inadvertida.

Se calcula que cada diagnóstico precoz evita entre 2 y 4 nuevas infecciones, por lo que se estima que se habrían evitado entre 6.524 y 13.048 nuevas infecciones por VIH en los 5 años y medio de programa. En España alrededor del 7,5 por ciento de las personas desconocen que viven con la infección.

Sólo en el primer semestre de 2026, 'Deja tu Huella' ha logrado diagnosticar a 255 personas con VIH que desconocían su situación, lo que implicaría hasta 1.020 nuevos casos evitados.

El proyecto está presente en una red hospitalaria que incluye centros tanto en entornos urbanos como rurales. Con la participación de 185 servicios de Urgencias de 16 comunidades autónomas y más de 360 profesionales sanitarios, se estima el programa ha alcanzado una cobertura poblacional del 82,2 por ciento en España, según una revisión publicada en 'Frontiers in Public Health'.

Además, 70 servicios de urgencias de 11 comunidades han realizado cambios en las historias clínicas electrónicas para que los avisos se automaticen y el urgenciólogo reciba un mensaje de alerta cuando se encuentre ante una situación clínica compatible con VIH y que requiere su evaluación para solicitar la prueba. Esta diversidad permite incorporar la estrategia de detección a contextos asistenciales con necesidades y recursos diferentes.

"Cada consulta es una oportunidad para detectar una infección por VIH que el paciente puede desconocer, aunque acuda a Urgencias por otro motivo. Si existen indicios de una posible infección, ofrecer la prueba puede marcar la diferencia. Nuestra responsabilidad es incorporar esa mirada a la práctica diaria y facilitar que las personas diagnosticadas accedan a la atención que necesitan", señala el Juan González, coordinador del Grupo INFURG-SEMES y del programa 'Deja Tu Huella'.

ENFERMERÍA PUEDE REFORZAR LA DETECCIÓN DE VIH

La participación de los servicios de Enfermería podría desempeñar un papel clave para mejorar la detección del VIH en la atención habitual de Urgencias. Una experiencia desarrollada en servicios de Cataluña mostró que, tras impartir formación específica sobre cuándo sospechar una infección no diagnosticada y solicitar la serología, aumentó la tasa de pacientes a los que se realizó la prueba. Los resultados recogen un incremento superior al 20 por ciento.

"Enfermería tiene que sumarse a esta estrategia. Su contacto continuado con el paciente permite reconocer indicios que aconsejen ofrecer la prueba y activar la coordinación con el equipo. Para aprovechar esa capacidad, necesitamos formación específica y una participación definida en los protocolos y en la coordinación del programa", ha señalado Tato Vázquez, presidente de SEMES.