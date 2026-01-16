Inician un proyecto para tratar la artrosis con fármacos que permiten frenar su progreso

Imagen de investigadores del Cinbio. - UVIGO

VIGO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina da Universidade de Vigo (Cinbio) han iniciado un proyecto "prometedor" para el tratamiento de la artrosis con fármacos que permiten frenar la progresión de la enfermedad y favorecer la regeneración.

En concreto, el grupo de investigación Cellcom, que lleva años trabajando en la búsqueda y prueba de nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento, ha comenzado este mes una iniciativa para desarrollar una nueva aproximación terapéutica para el tratamiento de la artrosis "que va más allá del alivio temporal del dolor".

Liderado por la investigadora María Dolores Mayán, el proyecto se denomina Péptidos senoterapéuticos para el tratamiento de la artrosis y cuenta con una ayuda de más de 380.000 euros del programa autonómico Ignicia.

"La innovación se basa en el uso de péptidos terapéuticos diseñados para frenar activamente la progresión de la enfermedad y favorecer la regeneración del tejido articular", ha explicado la responsable del proyecto, según recoge el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI).

Según indica, los resultados preclínicos obtenidos demuestran que la administración local mediante inyección intraarticular de este tratamiento es eficaz para detener el avance de la enfermedad y estimular la regeneración del tejido, mejorando la función articular y la movilidad sin dolor.

Esta tecnología, ya protegida mediante patente internacional, ofrece una intervención farmacológica "altamente específica, segura y potencialmente personalizada". "Los fármacos basados en péptidos se caracterizan por una buena tolerancia, baja toxicidad y mínimos efectos secundarios, además de permitir un diseño adaptado a tratamientos localizados y de liberación controlada", han añadido.