El INGESA será el único encargado del control radiológico del personal de intervención exterior ante emergencias

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Centro Nacional de Dosimetría (CND, dependiente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha sido designado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como el único organismo encargado del control radiológico del personal de intervención exterior en caso de respuesta a emergencias nucleares o radiológicas.

La labor de este organismo consistirá en la prestación de dosímetros personales que serán preparados, suministrados y leídos para su asignación al personal de intervención exterior en emergencias nucleares y radiológicas, durante los años 2026 al 2029, una encomienda ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto prevé la lectura dosimétrica de unos 4.000 dosímetros susceptibles de ser utilizados por el personal de intervención exterior en caso de emergencia nuclear en las centrales nucleares Santa María de Garoña, Almaraz, Trillo, Ascó, Vandellós II y Cofrentes, así como en caso de emergencia radiológica, si bien su número podrá variar a lo largo del tiempo.

Además, existirá un lote de 200 dosímetros adicionales depositados en la sede del CSN para el control dosimétrico del personal de intervención en una emergencia radiológica.

En caso de que en las lecturas y posterior borrado se detectara alguna situación que fuera necesario monitorizar, el CSN podrá solicitar una lectura adicional antes de los doce meses previstos, y también podrá solicitar una lectura adicional como consecuencia de alguna situación anómala que se produjera en el lugar de almacenamiento, o durante el transporte de los dosímetros.

Una comisión de seguimiento, formada por integrantes de ambas partes, se encargará de efectuar la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de esta encomienda. Estas dos partes también promoverán actividades de formación y ejercicios de activación que acuerden de manera conjunta.

El CSN también se encargará de prestar apoyo logístico para la recolección, envío y distribución de los dosímetros; de integrar al CND en la red de comunicaciones de que dispone el CSN para responder a situaciones de emergencia.