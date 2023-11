La infusión de hierro antes de la cirugía intestinal reduce la necesidad de transfusión sanguínea

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La administración de hierro por vía intravenosa antes de la cirugía colorrectal mejora los resultados para los pacientes, reduciendo la necesidad de transfusión sanguínea en un 33%, según un análisis realizado por investigadores del University College de Londres (UCL) y del Royal Devon and Exeter Hospital, en Reino Unido, y publicado en 'The British Journal of Surgery'.

La anemia es un problema frecuente en los pacientes sometidos a cirugía intestinal debido a las hemorragias intestinales y la pérdida de sangre durante la operación. La anemia también se asocia a sensación de cansancio y malestar, recuperación más lenta y otras complicaciones tras la intervención.

La transfusión de sangre se utiliza cuando los niveles sanguíneos son bajos, pero existe la preocupación de que los pacientes con cáncer colorrectal puedan tener mayores tasas de complicaciones y recidiva del cáncer si han recibido una transfusión de sangre.

El hierro se utiliza habitualmente para tratar la anemia, y un ciclo completo de tratamiento se administra por vía intravenosa en 15-30 minutos. Hasta la fecha, la infusión intravenosa de hierro se ha utilizado con moderación, con la duda de si tratar a los pacientes antes de una cirugía mayor reduciría la necesidad de transfusión sanguínea.

En este estudio, investigadores de la UCL realizaron un metaanálisis de cinco ensayos controlados aleatorizados, centrándose en un subconjunto de pacientes de esos ensayos que habían sido sometidos a cirugía intestinal. En estos ensayos, los pacientes se dividieron en dos grupos, uno de control y otro que recibió hierro por vía intravenosa antes de la cirugía.

El análisis demostró que los pacientes que habían recibido infusión de hierro tenían un 33% menos de probabilidades de necesitar una transfusión de sangre durante o después de la cirugía.

El profesor Toby Richards, autor principal del estudio de la División de Cirugía y Ciencias Intervencionistas de la UCL, destaca que "es la primera vez que los ensayos clínicos demuestran un beneficio para el paciente del tratamiento con una infusión de hierro antes de la cirugía, que tiene el potencial de tratar la anemia y reducir la necesidad de transfusión de sangre".

"Estudios anteriores no habían demostrado este beneficio para todos los pacientes sometidos a cirugía en el NHS, pero este análisis identifica un subconjunto de pacientes sometidos a cirugía intestinal que verán un beneficio", añade.

El profesor Neil Smart, cirujano colorrectal del Royal Devon and Exeter Hospital y codirector del estudio, afirma "las conclusiones de este estudio tienen el potencial de mejorar los resultados de la segunda causa más frecuente de mortalidad por cáncer".

"En el pasado, los cirujanos no estaban seguros de que los beneficios de la infusión de hierro pudieran materializarse en los breves plazos de tiempo de la atención oncológica y, en consecuencia, la adopción de este tratamiento era limitada --recuerda--. Nuestros hallazgos demuestran que pueden obtenerse mejores resultados si la infusión de hierro se administra en el periodo comprendido entre el diagnóstico del cáncer y la intervención quirúrgica".

Además de reducir el riesgo para los pacientes, un menor número de transfusiones de sangre sería una buena noticia en un momento en que escasean las reservas de sangre.